Με 373 νέες μονάδες αίματος ενισχύθηκε η Τράπεζα Αίματος του δήμου Νεάπολης-Συκεών στην τελευταία Αιμοδοσία

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η τελευταία για το 2025 τακτική Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών που διήρκησε από το Σάββατο 11 έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

Τακτικοί αλλά και νέοι εθελοντές και εθελόντριες αιμοδότες προσήλθαν και αυτή τη φορά μαζικά και πρόσθεσαν στη μεγαλύτερη δημοτική τράπεζα αίματος της χώρας 373 επιπλέον μονάδες αίματος ενώ, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 έως σήμερα, στις τρεις τακτικές και τη μία έκτακτη αιμοδοσία που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του δήμου, συγκεντρώθηκαν συνολικά 1.457 μονάδες αίματος.

Συνολικά 164 εθελοντές και εθελόντριες στις Συκιές, 141 στη Νεάπολη, 39 στα Πεύκα και 29 στον Άγιο Παύλο, έσπευσαν στα σημεία που στήθηκαν τα κινητά συνεργεία αιμοληψίας των δημόσιων νοσοκομείων της πόλης (Άγιος Παύλος, ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο και Γ. Παπανικολάου) και χάρισαν ένα πολύτιμο δώρο της ζωής, γεμίζοντας αισιοδοξία τους διοργανωτές.

Παράλληλα με την αιμοδοσία, όπως άλλωστε και κάθε φορά, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εθελοντών αιμοδοτών και των συνοδών τους από εξειδικευμένα στελέχη φορέων, αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου, προκειμένου να γίνουν δότες και δότριες μυελού των οστών, αιμοπεταλίων, δότριες βλαστοκυττάρων, όπως και δωρητές και δωρήτριες οργάνων σώματος.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν για ακόμα το «παρών» που έδωσαν τοπικοί αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και φορείς του δήμου με 40 συνολικά μέλη τους να συμμετέχουν στην Αιμοδοσία (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΥΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ ΣΥΚΕΩΝ, ΕΔΟΜΑΚ, ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- ΣΥΚΕΩΝ, ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΧΑΡ, 4ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΥΚΕΩΝ, 6ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ‘ΕΣΤΙΑ’, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ). Είναι ενδεικτικό ότι από τους 39 εθελοντές αιμοδότες στη Δ.Ε. Πεύκων οι 16 προέρχονταν από τη Χορευτική Ακαδημία Πεύκων.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τις εθελόντριες και τους εθελοντές του δήμου μας, παλιούς και νέους αιμοδότες, που είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη των δραστήριων συλλόγων μας, ανταποκρίθηκαν και πάλι στο κάλεσμά μας και βρέθηκαν στο πλευρό μας και στο πλευρό των συνανθρώπων μας που μας έχουν ανάγκη, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την ισχυρή ταυτότητα κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που διατηρεί ο δήμος μας μέσα στα χρόνια» σημειώνει, στέλνοντας τις θερμές του ευχαριστίες, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική ήταν και σε αυτή την αιμοδοσία η συγκέντρωση φαρμάκων για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου.

Το «παρών» έδωσε και η «Πυξίδα», το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του δήμου Νεάπολης-Συκεών που στηρίζει εδώ και χρόνια την προσπάθεια της Εθελοντικής Υπηρεσίας του δήμου. Στελέχη της «Πυξίδας» βρέθηκαν ανάμεσα στους εθελοντές αιμοδότες με ένα ξεχωριστό περίπτερο ενημέρωσης και τους ενημέρωσαν για τις παρεμβάσεις του Κέντρου μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι γυναίκες που θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες ή να προμηθευτούν το ΚΙΤ βλαστοκυττάρων μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Συκεών στο ισόγειο του δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών (Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1) και στο τηλέφωνο: 2313 313-151.