MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λουτράκι: “Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο” – Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι την θώπευσε

|
THESTIVAL TEAM

Αιφνιδίασε πλήρως τους παρουσιαστές και τους τηλεθεατές εκπομπής του Open η δασκάλα, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της σύνδεσης και όταν η Ναταλία Κατσίφη κλήθηκε να μιλήσει, αρκέστηκε να πει δύο κουβέντες και να αποχωρήσει.

«Κοιτάξτε. Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε κανέναν άλλο δημοσιογράφο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στάση αυτή, όπως ήταν φυσικό, εξόργισε τους παρουσιαστές, οι οποίοι έκαναν λόγο για «θεατρινισμούς» σε ένα ραντεβού που είχε κλειστεί από χθες.

«Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήταν κλεισμένο το ραντεβού από την ίδια. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το σόου. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν» είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δασκάλα Λουτράκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν είναι αρκετά αυτά που ανακοινώσαμε για την ακρίβεια, χρειάζονται κι άλλα

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Γιατί ο κρύος καιρός αυξάνει την πείνα και πώς να την καταπολεμήσετε

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

BBC: Τα βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, το “wish list” του Πούτιν και οι ουκρανικές παραχωρήσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 ώρες πριν

Λύθηκε το μυστήριο: Τι προκάλεσε τους χιλιάδες σεισμούς στη Σαντορίνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 λεπτά πριν

Σταθερή η κατάσταση του 18χρονου Μάριου – Αύριο θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Δήμητρα Ματσούκα: Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου, θα κάνω μήνυση για αυτό