Λουτράκι: Αναστάτωση και στο νέο σχολείο όπου μεταφέρθηκε η δασκάλα μετά την καταγγελία στον 6χρονο

Την ώρα που η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη δασκάλα που κατήγγειλε τον μαθητή της ότι τη θώπευσε μέσα σε αίθουσα του σχολείου στο Λουτράκι, αναστάτωση επικρατεί τόσο στους γονείς του 1ου Δημοτικού Λουτρακίου (όπου μαθήτευε ο 6χρονος) όσο και στο 3ο Δημοτικό όπου εν τέλει μεταφέρθηκε η εικαστικός.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του νέου σχολείου μίλησε στο newsit.gr για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, λέγοντας ότι περιμένουν την απόφαση των αρμοδίων.

«Δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς το παρόν. Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα από τα αρμόδια όργανα -την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση- εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Ανησυχούμε και περιμένουμε, χωρίς πανικό και χωρίς να προβούμε σε ενέργειες. Το θέμα έχει πάρει μεγάλη έκταση και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η έκβασή του. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για τη σχολική κοινότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία ενέργεια από τον Σύλλογο και ότι δεν μαζεύουν υπογραφές για να απομακρυνθεί η δασκάλα από το σχολείο.

«Δεν μαζεύουμε επίσημα υπογραφές, όπως ακούστηκε. Τώρα, αν κάποιοι γονείς έχουν ξεκινήσει κάτι μόνοι τους, αυτό δεν το γνωρίζω. Εμείς περιμένουμε την απάντηση από τα αρμόδια όργανα. Καταλαβαίνω τους γονείς του παιδιού και την έκταση που έχει πάρει το θέμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η Πρωτοβάθμια. Έχω επικοινωνία με τη διευθύντρια του σχολείου και το παρακολουθούμε στενά», τονίζει.

Η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή, στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση στο “Live News”, εμφανίστηκε αποφασισμένη για την αναφορά που έκανε, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για το καλό του παιδιού.

«Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Το έκανα για προστασία για μένα, για τα παιδιά και για το ίδιο το παιδί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μπορεί να είχε τονίσει ότι δεν είχε καμία εμπάθεια με το παιδί, όμως λίγες ώρες αργότερα διαφοροποίησε τη στάση της, λέγοντας «μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη, γιατί με αυτά που πέρασα να μην τα περάσει άνθρωπος… Ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι τη δασκάλα, άμα την αγαπάνε».

Η 55χρονη εικαστικός, η οποία συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της παρά την έκταση που πήρε το θέμα, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τους γονείς του παιδιού και να αποκαλύψει ένα δικό της προσωπικό βίωμα: «Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλον τον κόσμο», είπε αρχικά.

«Πέρασα δύσκολα από έναν αποτυχημένο γάμο που κράτησε 30 χρόνια. Ήμουν κακοποιημένη γυναίκα, δυστυχισμένη, με έναν ναρκισσιστή και βίαιο άντρα που με χειραγωγούσε και από φόβο δεν μιλούσα. Η οικογένειά μου ήταν άθεη και μου έλεγαν γιατί ασχολούμαι με αυτά. Όταν έχεις σχέση με νάρκισσο, μεγαλώνεις τα παιδιά σου μόνη σου. Έχω δύο παιδιά», σχολίασε μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι «θεούσα», όπως την αποκάλεσαν, αλλά “θεοσεβούμενη”.