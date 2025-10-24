Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης που πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι – Τι καταγγέλλουν οι μαθητές

Υπό κατάληψη τελεί από το βράδυ της Πέμπτης (23/10) το Πρότυπο ΕΠΑΛ Ταύρου, όπου φοιτούσε η 16χρονη μαθήτρια που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Σε ανακοίνωσή τους, οι συμμαθητές της εξηγούν ότι η κινητοποίηση γίνεται ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη φίλη και συμμαθήτριά τους, η οποία «έφυγε» απροσδόκητα, συγκλονίζοντας όλη τη σχολική κοινότητα.

Η ανακοίνωση του 15μελούς του σχολείου της 16χρονης

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί.

Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας, όπως και θα έπρεπε.

Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας.

Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας.

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».