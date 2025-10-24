Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ότι απεβίωσε εντός της καμπίνας της μία 71χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα (υπήκοος Γερμανίας) ενός κρουαζιερόπλοιου σημαίας Μάλτας, το οποίο έπλεε από το Ναύπλιο για Ηράκλειο.

Ο θάνατος της 71χρονης διαπιστώθηκε από τον ιατρό του πλοίου, ενώ με τον κατάπλου του Κ/Ζ στο λιμάνι του Ηρακλείου, η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.