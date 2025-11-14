Hellenic Train: Νέα δρομολόγια στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Πότε ξεκινούν

Η Hellenic Train και η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) φέρνουν ακόμα πιο κοντά τη Θεσσαλονίκη με τη Σίνδο, ενισχύοντας τη σιδηροδρομική σύνδεση με μια νέα, γρήγορη και οικονομική υπηρεσία που πραγματοποιεί τη διαδρομή σε μόλις 11 λεπτά, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, προστίθενται έξι νέα δρομολόγια ανά κατεύθυνση στα ήδη υπάρχοντα 11 μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σίνδου, διαμορφώνοντας ένα σύνολο 17 καθημερινών δρομολογίων.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ δεν θα πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, τις εθνικές εορτές και τις αργίες του ακαδημαϊκού έτους. Σημειώνεται ότι τα 11 τρέχοντα δρομολόγια θα συνεχίσουν να εκτελούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Η νέα αυτή υπηρεσία διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση φοιτητών και εργαζομένων της περιοχής, καθώς από τον σταθμό της Σίνδου υπάρχει διασύνδεση με λεωφορεία του ΟΑΣΘ, που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδoς και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Στις 20 Οκτωβρίου 2025, πριν από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία δοκιμαστικό δρομολόγιο στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Θεσσαλονίκη, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στελεχών της Hellenic Train, της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), αιρετών της περιοχής και του πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Το δοκιμαστικό δρομολόγιο επιβεβαίωσε την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του έργου και την άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τιμές εισιτηρίων

Πλήρες εισιτήριο: 1,00 €

Έκπτωση 50 %: 0,50 €

Έκπτωση 25 %: 0,80 €

Εισιτήριο με επιστροφή: 1,60 €

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της Hellenic Train, καθώς και από το εκδοτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο σταθμός της Σίνδου δεν διαθέτει εκδοτήριο.

«Πρόκειται για ένα έργο με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, που βελτιώνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία. Η ενίσχυση της γραμμής Θεσσαλονίκη – Σίνδος αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε σύγχρονες, αξιόπιστες και προσιτές υπηρεσίες. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός πιο συνδεδεμένου αστικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Roberto Rinaudo. «Με απλές, στοχευμένες παρεμβάσεις βελτιώνουμε την καθημερινότητα χιλιάδων επιβατών, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις φοιτητών και εργαζομένων και ενισχύοντας τον ρόλο του σιδηροδρόμου στην πόλη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), Χρήστος Παληός, υπογράμμισε ότι: «η ενίσχυση της σύνδεσης Θεσσαλονίκη – Σίνδος δείχνει στην πράξη πόσο αποτελεσματικά μπορεί να βελτιωθεί η προαστιακή εξυπηρέτηση της πόλης. Τόνισε ότι οι αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στον Σταθμό Σίνδου, μαζί με την προσαρμογή και πυκνότερη διάταξη των δρομολογίων, ολοκληρώθηκαν γρήγορα και μεθοδικά. Στο πρόσφατο δοκιμαστικό δρομολόγιο, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, επιβεβαιώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα της γραμμής. Σε συνεργασία με τη Hellenic Train και τον ΟΑΣΘ, η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο και στη Βιομηχανική Περιοχή γίνεται πλέον πιο γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομική. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για τον “Δυτικό Προαστιακό Θεσσαλονίκης”, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα και αξιοπιστία της προαστιακής μετακίνησης.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στην νέα στρατηγική της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) για εμπορική ανάπτυξη και ενίσχυση του Προαστιακού, καθώς η βελτίωση της συχνότητας, η αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών στον σταθμό και η διασύνδεση με τα λοιπά μέσα μεταφοράς, δημιουργούν ένα πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό προϊόν για τους καθημερινούς μετακινούμενους. Η σύνδεση Θεσσαλονίκη – Σίνδος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν άμεσα να αυξήσουν τη ζήτηση και να ενισχύσουν την εμπορική δυναμική του σιδηροδρόμου.

Ο αναλυτικός πίνακας δρομολογίων είναι διαθέσιμος εδώ.