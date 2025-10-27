Γκάζι: “Ήπιε πιο πολύ από εμάς, εμείς ήπιαμε από 3 ποτά ο καθένας” λέει φίλη της 16χρονη που κατέρρευσε και πέθανε

Παρά την τραγική κατάληξη του περιστατικού στο Γκάζι, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 16χρονη έξω από κλαμπ τα ξημερώματα της περασασμένης Κυριακής (19/10), οι φίλοι της που ήταν μαζί με την ανήλικη το μοιραίο βράδυ, αρνούνται ότι το κορίτσι είχε καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Όλα συνέβησαν στο Γκάζι, όπου η 16χρονη πήγε με τουλάχιστον 10 φίλους της για να γιορτάσει τα γενέθλια μίας κοπέλας από την παρέα σε νυχτερινό κλαμπ. Η παρέα, είχε καταναλώσει ένα μπουκάλι βότκα πριν πάει στο μαγαζί ενώ, όσο διασκέδαζαν, η ανήλικη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το κλαμπ και κάθισε σε είσοδο πολυκατοικίας για να ηρεμήσει, ωστόσο το κορίτσι λιποθύμησε και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή.

Στο “Live News” μίλησε 19χρονη φίλη της ανήλικης, που ήταν μαζί της από την αρχή της βραδιάς μέχρι και τη στιγμή που «έφυγε» από τη ζωή η 16χρονη: «Όταν πίνουμε δεν έχουμε, δεν αγαπάμε τον κόσμο γύρω μας; Νιώθουμε πολύ πιο έντονα τα συναισθήματα μας; Αυτό ήταν ένιωθε πολύ έντονα τα συναισθήματά της, δεν ήταν σε κατάσταση που θα πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πιει πάρα πολύ».

«Και δεν είχαμε πιει κιόλας πάρα πολύ. Δηλαδή άμα τα βάλουμε κάτω, ο καθένας ήπιε από τρία ποτά. Δεν είχαμε πάει πουθενά αλλού πριν. Είχαμε βγει εδώ κοντά στα σπίτια μας και είχαμε πάρει ένα μπουκάλι. Το οποίο μπουκάλι δεν το είχαμε πιει καθόλου σχεδόν όλο. Δηλαδή δεν… Αυτό το μπουκάλι έμεινε εκεί που είχαμε κάτσει εμείς. Ήταν σχεδόν μισό. Δεν ήπιαμε πάρα πολύ δεν ήταν ποσότητα η οποία θα πείτε ότι ήταν πολύ», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Ένα ποτό είχε πιει. Δύο ζήτημα να ήταν, γιατί εντάξει από το δικό μου δεν ήπιε τίποτα σχεδόν. Ήπιε παραπάνω από εμάς μέσα στο κλαμπ γιατί είχε πιει όλο το ποτό της πολύ γρήγορα, της είπα να πιει και από το δικό μου, είχε πιει λίγο και μετά τα αφήσαμε τα ποτά έτσι όπως μείνανε μέσα, δεν ξαναγυρίσαμε, δεν ξαναμπήκαμε στο κλαμπ. Δύο ποτά, δύο ποτά ήτανε. Τρία με το ζόρι, γιατί είχαμε πιει πιο πριν λίγο βότκα έξω που ήμασταν.

Μπορεί κι αυτή η ποσότητα για κάποιον άλλο άνθρωπο, κάποιον οργανισμό να είναι όντως πολύ βασικό και να τον κάνει να πεθάνει. Δεν γνωρίζουμε ο καθένας τον οργανισμό μας. Η κοπέλα δεν έπινε ποτέ. Δηλαδή όσο την ξέρω εδώ και ενάμιση δύο χρόνια που κάνουμε παρέα, δεν έπινε ποτέ».

Βρίσκουν αλκοόλ παντού

Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους είναι ένα πρόβλημα γνωστό. Όπως λένε οι ίδιοι οι έφηβοι, έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση, ενώ «τα κλαμπ μοιάζουν με νηπιαγωγεία».

«Όπως σε κάθε τέτοιου είδους μαγαζί υπήρχαν ανήλικα παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν που κιόλας πρόσθεσα όταν μπήκαμε μέσα στο κλαμπ. Λέω “α ήρθαμε σε νηπιαγωγείο” τους λέω και καλά στα κορίτσια», είπε φίλη της 16χρονης.

Η 15χρονη κοπέλα εξομολογήθηκε στο “Live News” ότι συνομήλικοί της έχουν διαρκή πρόσβαση σε αλκοολούχα και μεθούν όπου βρεθούν με σιωπηλή συναίνεση των επιχειρηματιών: «Πηγαίνουμε σε μπαρ, σε καφέ, σε σούπερ μάρκετ. Οι φίλοι μου ζαλίζονται. Μια φορά που είχαν ζαλιστεί πολύ τους πήγα έναν έναν στο σπίτι τους. Οι γονείς παρόλο που το ξέρουνε δεν κάνουν τίποτα».

Παρόλο που οι πινακίδες γράφουν «απαγορεύεται» στην πράξη αποδεικνύεται ότι επιτρέπεται. «Είμαστε 15 και 16 χρονών. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Παραγγείλαμε βότκες και κρασί και δεν μας ρώτησαν ούτε ηλικίες ούτε τίποτα», είπε.