Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Χριστουγεννιάτικο Smile Bazaar από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Το Χριστουγεννιάτικο Smile Bazaar από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιστρέφει για 3η χρονιά στη Θεσσαλονίκη

Για να χαρίσουμε σε κάθε παιδί τη μαγεία των Χριστουγέννων!

Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, καλλυντικά, παιχνίδια, χριστουγεννιάτικα δώρα και είδη σπιτιού σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε με εκπτώσεις έως και -70%!

Το Χριστουγεννιάτικο Smile Bazaar του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, γεμίζοντας τις γιορτές με χαρά, αγάπη και προσφορά!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του περσινού Bazaar, που χάρισε εκατοντάδες χαμόγελα σε παιδιά και οικογένειες, η φετινή διοργάνωση υπόσχεται ακόμη περισσότερες εκπτώσεις, προσφορές και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίουαπό τις 10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ., το κοινό της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να επισκεφθεί το Bazaar στη ΔΕΘ – Helexpo, στο περίπτερο απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ, και να αποκτήσει μοναδικά προϊόντα σε τιμές έως και -70%.

Στο Smile Bazaar θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από:

• Επώνυμα ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών

• Ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα

• Παπούτσια, αξεσουάρ και κοσμήματα

• Καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης

• Είδη σπιτιού και χριστουγεννιάτικα δώρα

Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν προσφέρουν δωρεάν τα προϊόντα τους, στηρίζοντας έμπρακτα το πολύπλευρο έργο του Οργανισμού.

Το σύνολο των εσόδων του Smile Bazaar θα διατεθεί για την ενίσχυση των εξειδικευμένων και ολιστικών δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά εδώ και 30 χρόνια, για κάθε παιδί που έχει ανάγκη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνίες: 6 – 21 Δεκεμβρίου 2024 (Καθημερινά και Σαββατοκύριακο)

Τοποθεσία: Περίπτερο απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ, ΔΕΘ – Helexpo (Εγνατία 154)

Ώρες λειτουργίας: 10:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.

Είσοδος: Ελεύθερη

Έλα και εσύ στο Χριστουγεννιάτικο SmileBazaar του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη!