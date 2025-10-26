Δημητρακόπουλος για το κατάστημα που σφραγίστηκε στο Γκάζι: “Οι υπεύθυνοι για την είσοδο των πελατών υποστηρίζουν ότι πίστευαν ότι τα παιδιά ήταν ενήλικα”

Για την εκπροσώπηση της εταιρείας και του επιχειρηματία ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του καταστήματος όπου σφραγίστηκε στο Γκάζι μετά το θάνατο της 16χρονης κοπέλας μίλησε ο συνήγορος του κ. Μ. Δημητρακόπουλος στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews.

Αρχικά, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Είναι γεγονός ότι εκπροσωπώ την εταιρεία και τον επιχειρηματία ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του καταστήματος. Όλες αυτές τις μέρες είχα προσκλήσεις από συναδέλφους σας και από άλλα κανάλια. Επέλεξα την κρατική τηλεόραση γιατί πιστεύω στην κρατική τηλεόραση και στον κοινωνικό της ρόλο, όπως και στα υπόλοιπα κανάλια. Εάν μέχρι στιγμής δεν έχω τοποθετηθεί δημόσια, είναι γιατί ακόμα είμαστε σε ένα πρόωρο χρονικό διάστημα. Όπως είδατε και η κα Δημογλίδου σας είπε ότι δεν υπάρχουν ούτε ιστολογικές, ούτε τοξικολογικές, ούτε άλλες βιοχημικές αναλύσεις οι οποίες θα μας δώσουν ένα στίγμα. Ποια ήταν η αιτία; Ακριβές επιστημονικό στίγμα; Ποια ήταν η αιτία που έχασε τη ζωή της αυτή η κοπέλα; Το γεγονός όμως ότι έχασε τη ζωή της μια κοπέλα συνιστά μια τραγωδία. Διάβασα χθες ανακοίνωση της οικογένειας, η οποία πραγματικά με συγκλόνισε. Ζούμε τον πόνο μας. Η οικογένεια είναι μοναδικός ο πόνος να χάνεις το παιδί σου. Αναμφισβήτητα είμαι γονέας και ξέρω τι σημαίνει η ιδέα μόνο ότι θα χάσεις το παιδί σου σε τρελαίνει. Εδώ έχει γίνει αυτός ο φόβος. Αυτός ο εφιάλτης έχει γίνει πραγματικότητα. Ζητάνε μια διακριτικότητα. Δεν κατηγορούν ακόμα κανέναν γιατί δεν έχουν τα στοιχεία. Και όταν δεν κατηγορεί η οικογένεια που θρηνεί πραγματικά, το να βλέπουμε από την πρώτη μέρα να γίνεται ένας τσακωμός ανάμεσα στα κόμματα και με ανακοινώσεις πάλι έτσι; Αν η αστυνομία έπραξε σωστά, εάν το ελληνικό δημόσιο και το νοσοκομείο επίσης λειτούργησαν σωστά και σύμφωνα με το νόμο».

Ταυτόχρονα, σε σχέση με το αν επιτρέπονταν να βρίσκεται εντός του καταστήματος η ανήλικη είπε: «Η απάντηση όμως είναι μεν απλή, αλλά έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους. Αναμφισβήτητα υπάρχει νομοθεσία από το 2008. Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας αναφέρθηκε στην τροποποίηση που έγινε ενός νόμου του 2008 το 2025 ότι είναι δρακόντειους νόμους. Απαγορεύεται η είσοδος ρητά και κατηγορηματικά ανηλίκων σε αμιγή μπαρ ή σε κέντρα διασκεδάσεως. Απαγορεύεται δια ροπάλου. Είναι ποινικό αδίκημα όταν ένας ανήλικος εισέλθει μόνος. Από κει και πέρα η ποινή είναι 3 χρόνια φυλάκιση όπου πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει τώρα από τον Μάιο του 2024, όποιος τιμωρείται με ποινή 2 χρόνια φυλάκιση και μιά μέρα εκτίει ποινή, η ποινή δεν αναστέλλεται, δεν μετατρέπεται. Άρα έχουμε μία νομοθεσία που όποιος επιτρέπει εν γνώσει του και με δόλο την είσοδο ανηλίκων, είναι αδίκημα».

Όσον αφορά αν θα έπρεπε να αφήσουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση να εισέλθει ανήλικος απάντησε: «Αναμφισβήτητα δεν θα έπρεπε να αφήσουν ανήλικο να μπει μέσα. Προσέξτε, αλλά αυτή η απαγόρευση, αυτό δεν ξέρει κόσμος, δεν αφορά μόνο τα αμιγώς μπαρ και τα κέντρα διασκεδάσεως. Αφορά και τα μαγαζιά που πουλάνε αλκοολούχα ποτά».

Και προσέθεσε: «Η νεολαία τώρα που θέλει να μπει μέσα σε αυτά τα μαγαζιά να διασκεδάσει και να πει τι κάνουν πλέον φέρνουν, φέρνουν και δείχνουν έτσι ψηφιακές ταυτότητες οι οποίες είναι κατασκευασμένες, ξεγελάνε τους ιδιοκτήτες, οι νεολαίοι το κάνουν αυτό φέρνουν κάρτες, ταυτότητες σε φωτοτυπία, οι οποίοι είναι σαν αλλοιωμένες και ανήκουν και σε άλλους και έτσι ξεγελάνε τους επιχειρηματίες. Ερώτημα: Στο συγκεκριμένο έγινε αυτό; Προσπάθησαν δηλαδή να ξεγελάσουν; Όχι, το λέω και δημόσια. Δεν έγινε προσπάθεια να ξεγελάσουν. Και πάμε τώρα στο ειδικό. Αυτή είναι η θέση των προσέξτε, όχι του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας έχει βάλει δύο ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι που ενδεχομένως θα τους είχε καλέσει η αστυνομία, δεν το γνωρίζω. Αυτή την εκδοχή έχουν δώσει. Από ό, τι ξέρω, νόμιζαν ότι ήταν ενήλικοι» προσέθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος.