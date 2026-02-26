MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς λεωφορεία του ΟΑΣΘ το Σάββατο η Θεσσαλονίκη λόγω Τεμπών – Δείτε ποιες ώρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε στάση εργασίας προχωρούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για την συμπλήρωση τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Λεωφορεία δεν θα κυκλοφορούν το Σάββατο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως την λήξη της βάρδιας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων ΟΑΣΘ.

Τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου:

“ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28/02/2026

(Έναρξη βάρδιας έως 9.00   και   21.00 έως λήξη βάρδιας)

Το Σάββατο 28/02/2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών που στέρησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.

Οι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ. στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους για απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους όσο ψηλά και να βρίσκονται.

Συμμετέχουμε με στάσεις εργασίας στην απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θες/νίκης (Ε.Κ.Θ.) για τις 28/02/2026.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

•Να λειτουργήσει το κράτος δικαίου

•Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη

•Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι

•Ασφαλείς μεταφορές ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον.

Καλούμε τον λαό της πόλης να συμμετέχει στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σάββατο 28/02/2026 στις 12.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) θα λειτουργήσουν κανονικά”.

Θεσσαλονίκη ΟΑΣΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην 15η Επαρχιακή Οδό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Προπονητής Θέλτα: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει και με τις απουσίες του γίνεται πιο… επικίνδυνος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

“Η χειρότερη μέρα της ζωής μου”: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας με την Porsche

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Τζένη Μελιτά: Νιώθω πολύ ωραία που είμαι στην ΕΡΤ – Ήταν όνειρο ζωής να δουλέψω εκεί