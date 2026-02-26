Χωρίς λεωφορεία του ΟΑΣΘ το Σάββατο η Θεσσαλονίκη λόγω Τεμπών – Δείτε ποιες ώρες

Σε στάση εργασίας προχωρούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για την συμπλήρωση τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Λεωφορεία δεν θα κυκλοφορούν το Σάββατο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως την λήξη της βάρδιας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων ΟΑΣΘ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου:

“ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28/02/2026

(Έναρξη βάρδιας έως 9.00 και 21.00 έως λήξη βάρδιας)

Το Σάββατο 28/02/2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών που στέρησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.

Οι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ. στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους για απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους όσο ψηλά και να βρίσκονται.

Συμμετέχουμε με στάσεις εργασίας στην απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θες/νίκης (Ε.Κ.Θ.) για τις 28/02/2026.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

•Να λειτουργήσει το κράτος δικαίου

•Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη

•Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι

•Ασφαλείς μεταφορές ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον.

Καλούμε τον λαό της πόλης να συμμετέχει στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σάββατο 28/02/2026 στις 12.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) θα λειτουργήσουν κανονικά”.