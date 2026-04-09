Χίος: Στον “αέρα” ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο μετά τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων

Υπό το βάρος του ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων -κατά την ώρα κατασκευής ρουκετών για την Ανάσταση, με την ανάφλεξη του μείγματος- με τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων και τον ορισμό τακτικής δικασίμου τον Ιούνιο για τους επτά συνολικά συλληφθέντες, τα συνεργεία των ρουκετατζήδων του Βροντάδου άφησαν ανοικτό χθες το ενδεχόμενο να μην ρίξουν ρουκέτες το βράδυ της Ανάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση που πραγματοποίησαν, οι απόψεις στο να γίνει ή όχι το έθιμο ήταν μοιρασμένες.

Αυτό που άφησαν να εννοηθεί πάντως είναι ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το θέμα των ελέγχων της αστυνομίας, αλλά και της στήριξης που θα τύχουν από τις τοπικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι την Μεγάλη Τρίτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου, όπου ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 29/6/2026, παρόντες ήταν τόσο αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των φορέων του νησιού. Ομως τόσο ο Δήμαρχος Χίου όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε κάποια δήλωση.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, 3 άντρες και 1 γυναίκα (ηλικίες μεταξύ 20 και 36) συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα κυρίως Β’ βαθμού, αλλά με σταθερή την κατάσταση της υγείας τους.

Παράλληλα ο Δήμος Χίου ολοκληρώνει τις εργασίες τοποθέτησης των ειδικών πλεγμάτων για την προστασία των εκκλησιών της Παναγίας Ερειθιανής (φώτο) και του Αγίου Μάρκου, αλλά και των σπιτιών που βρίσκονται μέσα στο «πεδίο βολής» των ρουκετών.