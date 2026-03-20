Αυτές είναι οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο – Η θέση της Ελλάδας

Η ερώτηση «είστε ευτυχισμένοι;» δεν είναι πάντα εύκολο να απαντηθεί. Ωστόσο, η 20ή Μαρτίου, που έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας από τον ΟΗΕ από το 2012, αποτελεί κάθε χρόνο αφορμή για τη δημοσίευση της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας, η οποία καταγράφει τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο.

Η έκθεση, που δημοσιεύεται από το 2011 και βασίζεται σε τριετή μέσο όρο, εκπονείται από το Κέντρο Έρευνας Ευημερίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με την Gallup. Στο πλαίσιο της έρευνας, συμμετείχαν πολίτες από 147 χώρες ηλικίας άνω των 15 ετών, οι οποίοι αξιολόγησαν οι ίδιοι το επίπεδο ευτυχίας που βιώνουν.

Στην κορυφή ξανά η Φινλανδία

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας 2026, η Φινλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Ακολουθούν η Ισλανδία, η Δανία, η Κόστα Ρίκα, η Σουηδία και η Νορβηγία.

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης κυριαρχούν και φέτος στην κορυφαία δεκάδα, με μοναδική «παρένθεση» την Κόστα Ρίκα, η οποία σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο από την 23η θέση το 2023 στην 4η το 2026.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καταλαμβάνοντας πλέον την 23η θέση, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 85η θέση της κατάταξης.

Οι 30 πιο ευτυχισμένες χώρες

Η λίστα των 30 πιο ευτυχισμένων χωρών για το 2026 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Ολλανδία, Ελβετία, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία ανεπτυγμένων οικονομιών στη σχετική κατάταξη.

Ο ρόλος των social media στην ευημερία

Η φετινή έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ ευτυχίας και χρήσης των κοινωνικών δικτύων, ειδικά για τους νέους κάτω των 25 ετών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η επίδραση του διαδικτύου διαφέρει σημαντικά ανά γενιά.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται έντονα αρνητική επίδραση για τη Γενιά Ζ, μέτρια αρνητική για τους Millennials, σχεδόν ουδέτερη για τη Γενιά Χ και ελαφρώς θετική για τους Baby Boomers.

Ο διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ευημερίας της Οξφόρδης, Γιαν-Εμανουέλ Ντε Νεβ, επισημαίνει ότι η επίδραση των social media εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η πλατφόρμα και η διάρκεια χρήσης. Όπως αναφέρει, η υπερβολική χρήση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας, ενώ η πλήρης αποχή μπορεί να στερεί ορισμένα θετικά στοιχεία.

Γιατί ξεχωρίζει η Φινλανδία

Σύμφωνα με τη Χέλι Χιμένεθ από τον οργανισμό Business Finland, η ευτυχία στη Φινλανδία βασίζεται σε απλές καθημερινές συνήθειες, όπως η επαφή με τη φύση, η φροντίδα σώματος και πνεύματος και η εκτίμηση της τέχνης και του σχεδιασμού.

Μικρές στιγμές, όπως μια βόλτα στο δάσος ή η χαλάρωση μετά τη σάουνα, αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινής ευημερίας.

Πώς μετριέται η ευτυχία

Η κατάταξη βασίζεται σε δεδομένα της Gallup World Poll και ειδικότερα σε μια απλή ερώτηση: οι πολίτες καλούνται να βαθμολογήσουν τη ζωή τους σε κλίμακα από το 0 έως το 10.

Οι χώρες της πρώτης δεκάδας συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες (από 7,018 για την Ελβετία έως 7,764 για τη Φινλανδία), ενώ το Αφγανιστάν καταγράφει τη χαμηλότερη επίδοση.

Παρά το υποκειμενικό στοιχείο, η έκθεση επισημαίνει ότι παράγοντες όπως το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία, η απουσία διαφθοράς και η φιλανθρωπία συμβάλλουν σημαντικά στην ευημερία.

Πτώση για Ελλάδα και Κύπρο

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την Ελλάδα, η οποία υποχώρησε στην 85η θέση από την 64η που κατείχε το προηγούμενο έτος, συγκεντρώνοντας 5.697 βαθμούς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την Κύπρος, η οποία έπεσε από την 50ή στην 62η θέση.

Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καμία μεγάλη αγγλόφωνη χώρα δεν βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, με την Αυστραλία να καταλαμβάνει την 15η θέση, τις Ηνωμένες Πολιτείες την 23η, τον Καναδά την 25η και το Ηνωμένο Βασίλειο την 29η.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι η ευτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομική ευημερία, αλλά από ένα σύνθετο πλέγμα κοινωνικών και προσωπικών παραγόντων που διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.