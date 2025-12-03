MENOY

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη μπλε γραμμή του Μετρό της Αθήνας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

H ΣΤΑ.ΣΥ ενημέρωσε ότι αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στη Γραμμή 3 (μπλε) του Μετρό και η κίνηση των συρμών διεξάγεται κανονικά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπήρχε πρόβλημα ηλεκτροδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

Μετρό Αθήνας

