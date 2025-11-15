Από τη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος που πνίγηκε από μπέργκερ – Ναυαγοσώστης του έδωσε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ

Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια ενός 22χρονου, ο οποίος κατέρρευσε από πνιγμό την ώρα που έτρωγε μπέργκερ σε εστιατόριο στη Μεταμόρφωση, όπου είχε βρεθεί με φίλους του. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Ο πατέρας του 22χρονου, μιλώντας στο Star, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι το περιστατικό συνδέεται με κάποιο διαδικτυακό challenge, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν τραγικό και απρόβλεπτο πνιγμό.

Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της τραγωδίας

Οι φίλοι του νεαρού περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο εστιατόριο. Όπως αναφέρουν, ο 22χρονος καθόταν στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά σηκώθηκε από τη θέση του και βγήκε τρέχοντας έξω. Αρχικά, όλοι πίστεψαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του σε μια κολόνα προσπαθώντας απεγνωσμένα να απομακρύνει την τροφή που του είχε φράξει τους αεραγωγούς.

Ένας από την παρέα, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι φίλοι του, κανείς δεν πραγματοποίησε τη σωτήρια λαβή Heimlich, που θα μπορούσε να απομακρύνει άμεσα το κομμάτι της τροφής.

«Νόμιζαν ότι το κάνει για πλάκα, μέχρι που άρχισε να κοπανάει την πλάτη του στην κολόνα για να απομακρύνει το κομμάτι», ανέφερε φίλος του νεαρού.

Άλλη φίλη πρόσθεσε: «Ο ένας από εμάς είναι ναυαγοσώστης και προσπάθησε να τον βοηθήσει, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Αμέσως καλέσαμε ασθενοφόρο».

Όπως σημείωσε άλλος φίλος: «Δεν του έκανε κανείς τη λαβή Heimlich. Μόλις καλέσαμε το ασθενοφόρο, μας είπαν να μην επιχειρήσουμε ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθουν».

Τραγική έλλειψη οξυγόνου

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από τρία λεπτά – χρόνος που αποδείχθηκε καταστροφικός για την κατάστασή του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ανέφερε ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16 τα ξημερώματα και το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα, επιχειρώντας να αφαιρέσει το κομμάτι τροφής από την τραχεία του νεαρού.

Από τη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος

Ο 22χρονος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και σπουδάζει τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είχε μόλις επιστρέψει από καλοκαιρινή σεζόν εργασίας στην Κω και βρέθηκε στην Αθήνα για να δει τους φίλους του πριν γυρίσει στους γονείς του στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το περιστατικό, οι γονείς του έφτασαν εσπευσμένα στην πρωτεύουσα.