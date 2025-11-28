Αγριογούρουνο έκοβε βόλτες στο Περιστέρι – Δείτε βίντεο

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου συνάντησε μπροστά του ένα αγριογούρουνο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης στο TikTok, το άγριο ζώο κόβει βόλτες σε δρόμο της περιοχής και στη συνέχεια ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και στρίβει.

«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης.