Αγριογούρουνο έκοβε βόλτες στο Περιστέρι – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου συνάντησε μπροστά του ένα αγριογούρουνο.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης στο TikTok, το άγριο ζώο κόβει βόλτες σε δρόμο της περιοχής και στη συνέχεια ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και στρίβει.
@alexandraa_1977♬ πρωτότυπος ήχος – Αλεξανδρα
«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης.
