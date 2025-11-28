MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγριογούρουνο έκοβε βόλτες στο Περιστέρι – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου συνάντησε μπροστά του ένα αγριογούρουνο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης στο TikTok, το άγριο ζώο κόβει βόλτες σε δρόμο της περιοχής και στη συνέχεια ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και στρίβει.

@alexandraa_1977

♬ πρωτότυπος ήχος – Αλεξανδρα

«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης.

Αγριογούρουνο Περιστέρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Φλωρίδης: Μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο – Προστατεύουμε τους πολίτες από τα χρέη και βάζουμε τέλος στις συγκρούσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Κακοκαιρία Adel: Στο “κόκκινο” και σήμερα Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική και Κιλκίς για ισχυρές καταιγίδες – Νέο έκτακτο δελτίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Το Λούβρο αυξάνει 45% το εισιτήριο για επισκέπτες εκτός Ευρώπης – Στο “μάτι” του κυκλώνα μετά την κινηματογραφική κλοπή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Εθνική Μπάσκετ: Με Σπανούλη η πρωινή προπόνηση στη Θεσσαλονίκη ενόψει Ρουμανίας – Δείτε φωτογραφίες