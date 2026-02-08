Άγιος Δημήτριος: Αυτοκίνητο πήρε παραμάζωμα μια μηχανή και “μπούκαρε” μέσα σε ίντερνετ καφέ – Δείτε βίντεο

Σκηνικό θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες βράδυ κοντά σε κεντρικό δρόμο στον Άγιο Δημήτριο.

Συγκεκριμένα, σε ώρα αιχμής, ένα αυτοκίνητο ακολούθησε τρελή πορεία και αφού παρέσυρε μια μηχανή, κατέληξε να ισοπεδώσει την πρόσοψη ενός καταστήματος. Ο λόγος για ένα ίντερνετ καφέ που βρίσκεται πλησίον του μεγάλου Mall στην περιοχή, το οποίο εκείνη την ώρα είχε και αρκετό κόσμο.

Όπως είναι λογικό προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση από το περιστατικό, με την Αστυνομία να σπεύδει αργότερα στο σημείο.