Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση σε Ιόνια Νησιά και Πρέβεζα

Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο δημιουργούν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Πρέβεζα.

Ειδικότερα, έχει υποστεί καθιζήσεις σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο στη Β.Δ. Κέρκυρα, κοντά στα χωριά Πάγοι και Αρκάδες, ενώ ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται στην περιοχή Παραμόνα στα δυτικά του νησιού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων Γιώργος Μάμαλος, μετά από συνεννόηση με την Τροχαία Κέρκυρας, ανακοίνωσε, ότι κατά την διάρκεια της βροχόπτωσης θα κλείνει ο δρόμος προς την Παλαιοκαστρίτσα, καθώς παρατηρούνται συνεχώς κατολισθητικά φαινόμενα.

Από την έντονη βροχόπτωση για ακόμα μία φορά χθες το βράδυ, πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας.

Στον παραλιακό δρόμο της Λευκάδας τα νερά πλησίασαν τα 30 εκατοστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Ακόμη, στην ήδη επιβαρυμένη από κατολισθήσεις περιοχή του Μύτικα της Πρέβεζας σημειώνονται πλημμύρες σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες.