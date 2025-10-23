MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Σείστηκε” η Μουδανιών από τη δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα η δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ενόψει της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Άρματα μάχης και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, πήραν από νωρίς θέση και πραγματοποιούν διελεύσεις σε άψογο σχηματισμό, πραγματοποιώντας την καθιερωμένη πρόβα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση και θα κάνουν τους Θεσσαλονικείς να σηκώσουν τα βλέμματά τους στον ουρανό.

Λόγω της δοκιμαστικής παρέλασης των μηχανοκίνητων τμημάτων, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Αερογέφυρας Θέρμης έως την Αερογέφυρα Ρυσίου.

Δείτε φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: “Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου”

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μίλτος Πασχαλίδης για Δημήτρη Μητροπάνο: Ήρθε από το νοσοκομείο για να τραγουδήσει στη συναυλία μου και μέσα από το σακάκι είχε ορούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Υπουργείο Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη: Αναθέτουμε τη καθαριότητα του Μνημείου σε τρίτο μετά την άρνηση του Χάρη Δούκα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Οικόπεδα που ήταν στα αζήτητα περνούν στα χέρια του Δήμου Θεσσαλονίκης για να γίνουν πάρκινγκ, πάρκα και χώροι πρασίνου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τουρκία: Η Άγκυρα “συζητά” τη συμμετοχή του τουρκικού στρατού στην ειρηνευτική δύναμη για τη Γάζα 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη