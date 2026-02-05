MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Συνέλαβαν στρατιωτικό μέσα σε στρατόπεδο – Κατηγορείται για κατασκοπεία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές για υπόθεση κατασκοπείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου. Προηγήθηκαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, κατά τα προβλεπόμενα στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι πράξεις που αποδίδονται στον συλληφθέντα αφορούν τη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Κίεβο: Δύο τραυματίες από νυχτερινή ρωσική επίθεση με drones

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Φλώρινα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κένι: Παίζουμε για τα παιδιά που δεν είναι πια μαζί μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου ο Μητσοτάκης: Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΥΠΕΣ: Άτυπη διακομματική για επιστολική ψήφο και εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού