Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γιορτάστηκε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου με τη διοργάνωση εκδήλωσης την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, ενώ παρέστησαν οι Πρυτανικές Αρχές, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και επίσημοι.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης. Ο κ. Κατρανίδης στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι η 25η Μαρτίου είναι μια ημέρα βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη ως αφετηρία του αγώνα για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Η ιστορική αυτή στιγμή, τόνισε, δεν υπήρξε ένα αιφνίδιο γεγονός. Αντιθέτως, υπήρξε το επιστέγασμα μακρόχρονων και πολυεπίπεδων διεργασιών — κοινωνικών, οικονομικών, πνευματικών και πολιτικών — που συντελέστηκαν τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο κόσμο της ελληνικής διασποράς. Μέσα από την ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας, τη διεύρυνση των μορφωτικών οριζόντων και τη σταδιακή συγκρότηση μιας αστικής τάξης με αυτοσυνείδηση, καλλιεργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου εθνικού οράματος.

Όπως επισήμανε ο κ. Κατρανίδης, συνδέοντας τον χαιρετισμό του με το θέμα του πανηγυρικού, η Οδησσός αναδεικνύεται ως ένας κομβικός τόπος συνάντησης αυτών των διεργασιών, με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας το 1814, οι πρωτεργάτες της οποίας κατόρθωσαν να μετατρέψουν το πνευματικό αίτημα της ελευθερίας σε πολιτικό και επαναστατικό σχέδιο.

Τον πανηγυρικό της ημέρας με θέμα: «Οδησσός και νεωτερικότητα. Ανιχνεύοντας την Επανάσταση στις αρχές του 19ου αιώνα» παρουσίασε ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Ιωάννης Καρράς.

Η διάλεξη του κ. Καρρά εστίασε σε λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας της Οδησσού, στην αρχιτεκτονική της διάταξη και στα σημαντικά κτήρια όπου αναπτύχθηκαν δραστηριότητες των πρωτεργατών της Φιλικής Εταιρείας, οι οποίοι αποτέλεσαν τον πυρήνα της καθοδήγησης για την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων και την Επανάσταση του 1821.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον συγγραφέα Μιχαήλ Σαλτικώφ Σεντρίν και το σατυρικό μυθιστόρημά του «Η ιστορία μιας πόλης», όπου μέσα σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων και ο Λάμπρος Κατσώνης σαν ένας από τους κυβερνήτες αυτής της φανταστικής πόλης. Η αναφορά αυτή αποκαλύπτει το σημαντικό ρόλο των Ελλήνων στη ζωή της Τσαρικής Ρωσίας και τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις που δημιούργησαν χάρη στις υψηλές θέσεις που καταλάμβαναν, όπως για παράδειγμα ο κυβερνήτης μιας επαρχίας, Ιβάν Κουρής. Άνθρωποι όπως αυτός και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης φάνηκαν εξαιρετικά χρήσιμοι στα σχέδια των Φιλικών, για την οργάνωση της Παλιγγενεσίας του 1821.

Καταλήγοντας ο κ. Καρράς, υποστήριξε ότι «στη σημερινή εποχή όπου επικρατεί ο πόλεμος και η άσκοπη αιματοχυσία, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, χρειαζόμαστε όπως και οι πρόγονοί μας “Φιλικές Εταιρείες”, οργανώσεις που παραμένουν πάντα σε εγρήγορση, σε έναν συχνά άδικο κόσμο. Ίσως όμως ακόμη περισσότερο χρειαζόμαστε το πνεύμα της σάτιρας, αυτή την ειρωνική ματιά που επιτρέπει στον Σεντρίν και σε άλλους σαν κι αυτόν να αμφισβητούν κυρίαρχα συστήματα εξουσίας και να επιλέγουν την Ελευθερία».

Ακολούθησε η επίδοση τιμητικών επαίνων στα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν κατά το 2025, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα. Η Αναστασία Παναγοπούλου (τάξη αν. καθ. Ι. Πέτριν) ερμήνευσε την Ιονική Σουίτα του Μάνου Χατζιδάκι. Ακολούθησε η παρουσίαση έργων του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Η Παυλίνα Πισσουρίου (τάξη επ. καθ. Γ.-Ε. Λαζαρίδη) από το έργο «22 Τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα» (Τεύχος II) ερμήνευσε τα: Τραγούδι του γάμου (Ρόδος), Βοστσικάτα (Κάλυμνος) και Κάλαντα του Λαζάρου (Ρόδος). Ο Ιάσων Μπλέτσας (τάξη επ. καθ. Γ.-Ε. Λαζαρίδη) από τους «8 Νησιώτικους Ελληνικούς χορούς» ερμήνευσε Το θαλασσάκι και Μες του Μαΐου τις μυρωδιές.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκπρόσωπος της Περιφερειάρχου Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, αντιδήμαρχος Οικονομικών, εκπρόσωπος του δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο ταξίαρχος Θεόφιλος Μαραγκζίδης εκπρόσωπος Αρχ. ΓΕΕΘΑ και Αρχ. ΓΕΣ, ο υποστράτηγος Εμμανουήλ Τσακανιάς, Διοκητής ΑΔΙΣΠΟ, ο Σμήναρχος Αλέξανδρος Γκόβαρης, εκπρόσωπος. Αρχ. ΓΕΑ, ο Πλοίαρχος Δημήτριος Πατσίκας, εκπρόσωπος Αρχ. ΓΕΝ, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.