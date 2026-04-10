Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα κατάνυξης και θρησκευτικής ευλάβειας η συνάντηση των πέντε Επιταφίων στην Καλαμαριά – Δείτε εικόνες

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΗΣ

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θρησκευτικής ευλάβειας πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η συνάντηση πέντε Επιταφίων στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού στην Καλαμαριά, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/04).

Η εικόνα των πέντε Επιταφίων προκάλεσε ρίγη συγκίνησης και έφερε κοντά πιστούς κάθε ηλικίας, σε ένα κλίμα βαθιάς κατάνυξης και ενότητας.

Πιο συγκεκριμένα λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ, οι Επιτάφιοι των Ιερών Ναών Ταξιαρχών, Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (Κατιρλί), Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος έφτασαν στην κεντρική πλατεία του Δήμου Καλαμαριάς, δίνοντας συνέχεια σε έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ύστερα από πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια ξεχωριστή βραδιά, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών σε αυτή τη σπουδαία στιγμή, η οποία αποτελεί κορύφωση του θείου δράματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Επιτάφιοι Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

