Χίος: Εντυπωσιακή και φέτος η πρώτη Ανάσταση – Έκλεψε τις εντυπώσεις ο “ιπτάμενος” ιερέας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Την πρώτη Ανάσταση έκανε και φέτος ο «ιπτάμενος» ιερέας στην Παναγία Ευαγγελίστρια της Χίου, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο ιερέας λίγο μετά τις 08:30, εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και πέταξε βάγια με το καθιερωμένο σάλτο του για την πρώτη Ανάσταση.

Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.

Η πρώτη Ανάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς.

 Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην Ταφή του Χριστού και στην Εις Άδου Κάθοδο. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, αποκαλούμενη και «Πρώτη Ανάσταση», και το τροπάριο «Ἀνάστα, ὁ Θεός».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Πέτρος Γαϊτάνος για “κρίση αξιών”: Οι νεότερες γενιές παραδίδονται στην αρνητική πλευρά της ανθρώπινης φύσης

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Έβαλε μαγιό και βούτηξε στην Τήνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χάρης Καστανίδης κατά Νίκου Ανδρουλάκη: Δεν θα καθορίσει αν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου

LIFESTYLE 22 λεπτά πριν

Σπύρος Πούλης: Κάνουν μια σειρά στην τηλεόραση και κουράζονται λέει, ψωνίζονται ξαφνικά, γελάω πάρα πολύ μαζί τους

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Τράμπ – Στάρμερ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας