Χίος: Εντυπωσιακή και φέτος η πρώτη Ανάσταση – Έκλεψε τις εντυπώσεις ο “ιπτάμενος” ιερέας – Δείτε βίντεο

Την πρώτη Ανάσταση έκανε και φέτος ο «ιπτάμενος» ιερέας στην Παναγία Ευαγγελίστρια της Χίου, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο ιερέας λίγο μετά τις 08:30, εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και πέταξε βάγια με το καθιερωμένο σάλτο του για την πρώτη Ανάσταση.

Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.

Η πρώτη Ανάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην Ταφή του Χριστού και στην Εις Άδου Κάθοδο. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, αποκαλούμενη και «Πρώτη Ανάσταση», και το τροπάριο «Ἀνάστα, ὁ Θεός».