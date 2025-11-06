MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βέροια: Καταδικάστηκε ο οδηγός που έπιασε τιμόνι μεθυσμένος, παρέσυρε και σκότωσε άνδρα και τον εγκατέλειψε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε φυλάκιση δύο ετών και δύο μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε τελεσίδικα 63χρονος, ο οποίος οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, τραυμάτισε θανάσιμα 55χρονο τον Δεκέμβριο του 2018, στη Βέροια.

Το θύμα φέρεται να βρισκόταν πίσω από κάδο απορριμμάτων, πάνω στον οποίο προσέκρουσε ο κατηγορούμενος οδηγός, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, ενώ τον αθώωσε για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά την θανατηφόρα παράσυρση κι όταν προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, με θετικό αποτέλεσμα. Το θύμα κατέληξε ύστερα από νοσηλεία.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να αποφύγει ένα αγριογούρουνο που διέσχιζε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί την παρουσία του θύματος στο σημείο. Αρνήθηκε δε, ότι οδηγούσε μεθυσμένος, λέγοντας ότι κατανάλωσε αλκοόλ αφού επέστρεψε στο σπίτι και πριν εντοπιστεί από την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βέροια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 44 λεπτά πριν

Δημογλίδου για Βορίζια: Οι αστυνομικοί αναζητούν παράνομο οπλισμό ακόμα και σε νεκροταφεία – Eνδείξεις για συμμετοχή κι άλλων ατόμων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κεντζιόρα και Καμαρά με Γιουνγκ Μπόις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σήμερα στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Λεωφόρος Σχιστού: Άνδρας απειλούσε να πέσει από γέφυρα, κατέβηκε σώος μετά από λίγη ώρα

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από τη φυλακή του Γουόντσγουορθ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Αυστρία: Την ακύρωση της εκδήλωσης στη μνήμη ενός Ναζί πολιτικού ζητούν από τον ακροδεξιό πρόεδρο της Βουλής Αυστριακοί ιστορικοί