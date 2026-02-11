MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο Κώστας Δόξας με την πρώην σύζυγό του – “Κάνω προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση βρίσκονται για ακόμα μια φορά στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στους πάγιους ισχυρισμούς τους.

Ο τραγουδιστής κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη και μια οργανωμένη συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του. Η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές και τονίζει πως δίνει μια μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

Ο Κώστας Δόξας υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε την Μαρία Δεληθανάση στο μάτι, όπως έδειχναν οι φωτογραφίες που είχε ανεβάσει η ίδια στα social media.

Πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέρουν πως η πλευρά του τραγουδιστή θα ζητήσει από την ίδια να υπάρξει εξωδικαστική συμφωνία, ώστε να πέσει η αυλαία σε μια υπόθεση, που παραμένει εδώ και χρόνια στο προσκήνιο.

«Δεν ξέρω αν θα πάρουμε αναβολή. Αισθάνομαι καλά. Συνεχώς κάνω προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, είμαστε στα δικαστήρια σήμερα» είπε ο Κώστας Δόξας, πριν περάσει στα ενδότερα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Ο δικηγόρος του, Σπύρος Δημητρίου, ανέφερε: «Μακάρι να έχουμε σήμερα μια απόφαση. Δεν είναι για ενδοοικογενειακή βία, λέγεται βία κατά αδύναμου προσώπου. Σημαίνει ότι κάποιος εκμεταλλεύεται την αδυναμία ενός προσώπου και ασκεί βία. Βέβαια δεν έχουμε αδύναμο πρόσωπο εδώ, γιατί η κυρία Δεληθανάση είναι πρωταθλήτρια κικ μπόξινγκ. Δεν συμφωνώ με όσα συμβαίνουν, δεν ήμασταν εκεί, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Στην δικογραφία δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε χτύπημα στο μάτι. Με την καταγγελία της κατέστρεψε τον κύριο Δόξα. Σήμερα θα τελειώσει, είναι ένα πλημμέλημα. Ο κύριος Δόξας έρχεται Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Δυσκολίες υπάρχουν με την παρεμπόδιση της επικοινωνίας».

Δείτε το βίντεο

Τον Ιούλιο του 2024, δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πρώην γυναίκα του Κώστα Δόξα να του καταβάλλει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση 8.500 ευρώ, αλλά και να κατεβάσει όλες τις αναρτήσεις από τα μέσα και τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, η σχέση του με την πρώην γυναίκα του «είχε έναν διαρκή πόλεμο και εγώ μπροστά στο παιδί μου δεν ήθελα να μπαίνω σε αυτά τα πράγματα, γιατί όταν σε βλέπει το παιδί σου πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος».

Κώστας Δόξας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Νομού Σερρών από αύριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Καρυστιανού: Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να δει τον Ερντογάν – Επιμένω για τις αμβλώσεις, κάνω κόμμα από ανάγκη

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Ανακαλούνται ζελεδάκια που περιέχουν μουσκιμόλη – Μην τα καταναλώσετε!

LIFESTYLE 31 λεπτά πριν

Νίκος Σεργιανόπουλος: Πλαστή η διαθήκη του ετεροθαλούς αδελφού του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Πολάκης μετά την άρση ασυλίας του: Έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Στην τελική ευθεία για να γίνει ΠΟΠ το κάστανο Πάικου, που διαθέτει ιστορία άνω των 2.000 ετών