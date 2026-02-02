Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο άνδρες για τις δολοφονίες των γυναικών σε υπόγειο οικοδομής

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες 50 και 52 ετών που φέρεται να εμπλέκονται στις δολοφονίες δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του 52χρονου και του 50χρονου φίλου του ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία.

Ο 52χρονος απολογήθηκε, ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής. Από μέρους του ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, ούτε γνώριζε τις δυο γυναίκες. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση για την σορό που εντόπισαν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη αποσύνθεση. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο κάταγμα του υοειδούς οστού, ένα εύρημα που, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, συνδέεται συχνά με άσκηση πίεσης στον λαιμό.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι η κάκωση προκλήθηκε από άτομο το οποίο βρισκόταν πίσω από το θύμα, πέρασε το χέρι γύρω από τον λαιμό της και άσκησε δύναμη με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση πίεσης θεωρείται συμβατή τόσο με το κάταγμα του υοειδούς όσο και με την εξάρθρωση των αυχενικών σπονδύλων, που φέρεται να αποτέλεσε την άμεση αιτία θανάτου.

Παράλληλα, από τη νεκροψία προέκυψαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εναλλαγές περιβάλλοντος της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα αποσύνθεσης και ορισμένα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σώμα δεν παρέμεινε σε ένα και μόνο σημείο, αλλά μετακινήθηκε σε διαφορετικούς χώρους για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τον χρόνο θανάτου και θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν αρμοδίως.