Θανάσης Κουκάκης στη δίκη των υποκλοπών: Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από την ΕΥΠ και μετά από το Predator

«Όσοι παρακολουθήθηκαν και από ΕΥΠ και από Predator, παρακολουθήθηκαν πρώτα από την ΕΥΠ ώστε να συλλεχθούν στοιχεία και στη συνέχεια από το Predator» κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές με το κακόβουλο λογισμικό, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, μηνυτής ως θύμα παρακολούθησης των επικοινωνιών του.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε λεπτομερώς τη δική του επιμόλυνση με το λογισμικό, καθώς και τους λόγους που τέθηκε στο στόχαστρο παρακολούθησης. Αναφέρθηκε επίσης και στην εμπλοκή προσώπων με κεντρικό ρόλο από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Όπως υποστήριξε, η εγκατάσταση της Intellexa -εταιρία που διέθετε το λογισμικό, ο ιδρυτής της οποίας δικάζεται στην παρούσα δίκη- ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η εκπαίδευση στελεχών είχε ξεκινήσει μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο κ. Κουκάκης εξιστόρησε πως το 2020 εργαζόταν σε ελληνικά και διεθνή μέσα, με ερευνητικό ρεπορτάζ που είχε ξεκινήσει μία τριετία νωρίτερα και αφορούσε την Τράπεζα Πειραιώς. Μεταξύ των προσώπων που είχε αναφερθεί ήταν και δύο συγκεκριμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι σήμερα κάθονται στο εδώλιο για το predator. «Η υπόθεση εστάλη στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που εξέδωσε διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων» τόνισε ο μάρτυρας ο οποίος προσδιόρισε τη συγκεκριμένη έρευνα του, τόσο για την τράπεζα όσο και για νομοθετικές παρεμβάσεις που διευκόλυναν παράτυπες οικονομικές κινήσεις, ως το χρονικό πλαίσιο που ξεκίνησε η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. «Η πρώτη παρακολούθηση ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2020. Όλα αυτά τα θέματα ήταν σε εξέλιξη. Παράλληλα υπήρχαν σε εξέλιξη συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα» κατέθεσε.

Ο κ. Κουκάκης κατέθεσε πως όταν παρατήρησε δυσλειτουργίες στο κινητό του και απευθύνθηκε σε πηγή του, έλαβε δύο φωτογραφίες με κείμενα απομαγνητοφώνησης συνομιλιών του. «Με σόκαρε ότι η απομαγνητοφώνηση ανέφερε “ακατάληπτο” και “παιδικές φωνές”» τόνισε ο δημοσιογράφος ο οποίος απευθύνθηκε στις 12 Αυγούστου 2020 με καταγγελία στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών. «Την ίδια ημέρα διεκόπη η παρακολούθησή μου».

Αναφορικά με το Predator ο μάρτυρας είπε ότι επικοινώνησε με τη Meta και το Citizen Lab και διαπιστώθηκε επιμόλυνση του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό. «Ουσιαστικά ο χρήστης του Predator γίνεται χρήστης του κινητού σου. Δεν είχα αντιληφθεί τίποτα», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως είχε λάβει τρία μηνύματα-δολώματα. «Εκείνη την περίοδο το Predator δεν ήταν σε θέση να ενεργοποιηθεί εκ νέου, χωρίς νέα αποστολή μηνύματος μετά από επανεκκίνηση του κινητού» εξήγησε. Ο δημοσιογράφος είπε ότι η λίστα προσώπων-στόχων έχει επιβεβαιωθεί με ακρίβεια ενώ εξέφρασε τη θέση του ότι οι δικαστικές Αρχές δεν έκαναν σωστή έρευνα για το θέμα καθώς «για την ανεύρεση στόχων της ΕΥΠ θα έπρεπε να γίνει έρευνα στους παρόχους».

Η κατάθεση του δημοσιογράφου συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ