Τέμπη: Εξώδικο συγγενών ακύρωσε τις εκταφές των σορών της Μάρθης και της Φραντζέσκας

Εντολή ακύρωσης των εκταφών θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη έδωσε η αρμόδια εισαγγελέας Αικατερίνη Παπαϊωάννου μετά το εξώδικο που εστάλη από συγγενείς των θυμάτων.

Η εντολή της εκταφής αφορούσε τρεις σορούς μεταξύ των οποίων της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν αύριο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού «στείλαμε εξώδικο στην εισαγγελέα και δεν θα γίνει αύριο η εκταφή» της κόρης της Μάρθης επισημαίνοντας ότι το εξώδικο στάλθηκε επειδή η εισαγγελία επιμένει να σταλούν οι σοροί σε εργαστήρια της Ελλάδας όπου όμως όπως ανέφερε η κ. Καρυστιανου δεν υπάρχουν στην χώρα μας τέτοια εξειδικευμένα εργαστήρια για κάνουν τις εξετάσεις.

Η μητέρα της Μάρθης έκανε λόγο για πράξη συγκάλυψης, λέγοντας ότι οι συγγενείς επιθυμούν να σταλούν τα δείγματα των σορών σε πιστοποιημένα και εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού και ανέφερε την περίπτωση της υπόθεσης Γεωργίας Μπίκα η οποία είχε καταγγείλει τον βιασμό της και τότε «η ιατροδικαστική έστειλε τα δείγματα για εξετάσεις στο εξωτερικό» καθώς δεν διέθετε το εργαστήριο τα απαραίτητα μηχανήματα και υλικά για να βρει αν της είχε δοθεί άγνωστη ναρκωτική και υπνωτική ουσία.

Ωστόσο, παρά το εξώδικο και την ακύρωση της εκταφής όπως πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού «ο κ. Ψαρόπουλος (σ.σ. ο πατέρας της Μάρθης) και άλλοι συγγενείς θα είναι αύριο στις 12 στα κοιμητήρια Πανοράματος μην τυχόν αστυνομικοί πάνε να δώσουν εντολή να γίνει η εκταφή».