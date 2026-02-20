MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Εξώδικο συγγενών ακύρωσε τις εκταφές των σορών της Μάρθης και της Φραντζέσκας

Φωτογραφία: Intime
|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Εντολή ακύρωσης των εκταφών θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη έδωσε η αρμόδια εισαγγελέας Αικατερίνη Παπαϊωάννου μετά το εξώδικο που εστάλη από συγγενείς των θυμάτων.

Η εντολή της εκταφής αφορούσε τρεις σορούς μεταξύ των οποίων της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν αύριο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού «στείλαμε εξώδικο στην εισαγγελέα και δεν θα γίνει αύριο η εκταφή» της κόρης της Μάρθης επισημαίνοντας ότι το εξώδικο στάλθηκε επειδή η εισαγγελία επιμένει να σταλούν οι σοροί σε εργαστήρια της Ελλάδας όπου όμως όπως ανέφερε η κ. Καρυστιανου δεν υπάρχουν στην χώρα μας τέτοια εξειδικευμένα εργαστήρια για κάνουν τις εξετάσεις.

Η μητέρα της Μάρθης έκανε λόγο για πράξη συγκάλυψης, λέγοντας ότι οι συγγενείς επιθυμούν να σταλούν τα δείγματα των σορών σε πιστοποιημένα και εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού και ανέφερε την περίπτωση της υπόθεσης Γεωργίας Μπίκα η οποία είχε καταγγείλει τον βιασμό της και τότε «η ιατροδικαστική έστειλε τα δείγματα για εξετάσεις στο εξωτερικό» καθώς δεν διέθετε το εργαστήριο τα απαραίτητα μηχανήματα και υλικά για να βρει αν της είχε δοθεί άγνωστη ναρκωτική και υπνωτική ουσία.

Ωστόσο, παρά το εξώδικο και την ακύρωση της εκταφής όπως πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού «ο κ. Ψαρόπουλος (σ.σ. ο πατέρας της Μάρθης) και άλλοι συγγενείς θα είναι αύριο στις 12 στα κοιμητήρια Πανοράματος μην τυχόν αστυνομικοί πάνε να δώσουν εντολή να γίνει η εκταφή».

Μαρία Καρυστιανού Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βιολάντα: Προσφυγή κατά της προφυλάκισης ετοιμάζουν οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη – Οι αντιφάσεις στην απολογία του

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Μαρία Ιωαννίδου: Ήμουν άρρωστη και δεν πήγα στο J2US, ενοχλήθηκαν γιατί δεν με πολυπίστεψαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: “Είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος – Εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη συνδέονται με το άγχος στους εφήβους – Τι έδειξε μελέτη

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Telegram: Απορρίπτει τον ρωσικό ισχυρισμό ότι ξένοι κατάσκοποι μπορούν να διαβάσουν μηνύματα στρατιωτών