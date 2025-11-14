MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στον 60χρονο σταθμάρχη το πρώτο κλητήριο για τη δίκη των Τεμπών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη της 23ης Μαρτίου 2026, που αφορά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του δυστυχήματος των Τεμπών, επιδόθηκε χθες, με παραλήπτη τον 60χρονο σταθμάρχη που είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας.

Το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ για τους δύο Ιταλούς κατηγορούμενους απαιτείται πρώτα η μετάφραση του φακέλου προκειμένου να τους επιδοθεί.

Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, φέρνοντας την υπόθεση της πολύνεκρης σύγκρουσης ολοένα και πιο κοντά στην εκδίκασή της.

