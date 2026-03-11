MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη φυλακή τέσσερα μέλη της οικογένειας Ρομά με το ελικοδρόμιο για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα

|
THESTIVAL TEAM

Προφυλακιστέα κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Ρομά που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης δικογραφίας για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Ένας από τους κατηγορουμένους απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στη Λάρισα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έδωσαν εξηγήσεις στην Αθήνα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, ενώ κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκαν εκτεταμένες εκτάσεις στον θεσσαλικό κάμπο όπου φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλη της οικογένειας.

Στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν καταγραφεί πολυτελείς κατοικίες, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις αλλά και υποδομές που προκάλεσαν την προσοχή των αστυνομικών. Ανάμεσα στα ευρήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και ένας διαμορφωμένος χώρος που λειτουργούσε ως ελικοδρόμιο. Η ύπαρξη της συγκεκριμένης υποδομής καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ακόμη και με τη χρήση αστυνομικών drones.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις αποτελούν καταπατημένη γη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων εκτάσεων δεν ανήκει νομίμως στα πρόσωπα που τις χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη της οικογένειας φέρονται να κυκλοφορούσαν με ιδιαίτερα ακριβά αυτοκίνητα, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιδεικνύει μια λευκή πολυτελή Porsche.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επισήμως να δηλώνουν ως τόπο διαμονής πρόχειρες εγκαταστάσεις ή ακόμη και σκηνές.

Η υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Αρχικά οι καταγγελίες αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά, ωστόσο όταν η έρευνα πέρασε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι υποθέσεις συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για να προσεγγίζουν τα θύματά τους. Παρουσιάζονταν ως άτομα που είχαν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πείθοντας τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά για την αγορά τους. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα, τα χρήματα άλλαζαν χέρια χωρίς ποτέ να παραδίδονται οι λίρες, με αποτέλεσμα τα θύματα να χάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν διακεκριμένη απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή αυτοκινήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προμήθεια και κατοχή αναβολικών, καθώς και απόπειρα βίας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν τόσο το εύρος της περιουσίας των εμπλεκομένων όσο και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελία.

Λάρισα Ρομά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τρίκαλα: Συνελήφθη 52χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τοποθέτηση στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Μουδανιών – Από μία λωρίδα η κυκλοφορία

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Συγκλονισμένη η Βίκυ Παγιατάκη με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Ήθελε να μου κάνει πρόταση γάμου

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Ελένη Χατζίδου: “Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει και ούρλιαζα”