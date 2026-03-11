Στη φυλακή τέσσερα μέλη της οικογένειας Ρομά με το ελικοδρόμιο για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα

Προφυλακιστέα κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Ρομά που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης δικογραφίας για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Ένας από τους κατηγορουμένους απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στη Λάρισα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έδωσαν εξηγήσεις στην Αθήνα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, ενώ κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκαν εκτεταμένες εκτάσεις στον θεσσαλικό κάμπο όπου φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλη της οικογένειας.

Στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν καταγραφεί πολυτελείς κατοικίες, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις αλλά και υποδομές που προκάλεσαν την προσοχή των αστυνομικών. Ανάμεσα στα ευρήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και ένας διαμορφωμένος χώρος που λειτουργούσε ως ελικοδρόμιο. Η ύπαρξη της συγκεκριμένης υποδομής καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ακόμη και με τη χρήση αστυνομικών drones.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις αποτελούν καταπατημένη γη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων εκτάσεων δεν ανήκει νομίμως στα πρόσωπα που τις χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη της οικογένειας φέρονται να κυκλοφορούσαν με ιδιαίτερα ακριβά αυτοκίνητα, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιδεικνύει μια λευκή πολυτελή Porsche.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επισήμως να δηλώνουν ως τόπο διαμονής πρόχειρες εγκαταστάσεις ή ακόμη και σκηνές.

Η υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Αρχικά οι καταγγελίες αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά, ωστόσο όταν η έρευνα πέρασε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι υποθέσεις συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για να προσεγγίζουν τα θύματά τους. Παρουσιάζονταν ως άτομα που είχαν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πείθοντας τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά για την αγορά τους. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα, τα χρήματα άλλαζαν χέρια χωρίς ποτέ να παραδίδονται οι λίρες, με αποτέλεσμα τα θύματα να χάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν διακεκριμένη απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή αυτοκινήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προμήθεια και κατοχή αναβολικών, καθώς και απόπειρα βίας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν τόσο το εύρος της περιουσίας των εμπλεκομένων όσο και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελία.