Γιώργος Κακούσης: Όλες μου οι συναλλαγές είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες

Τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, με εξαίρεση εκείνον της μισθοδοσίας του, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, κάνοντας λόγο για διάταξη της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενημερώθηκε πριν από δύο ημέρες για τη δέσμευση των λογαριασμών του, χωρίς ωστόσο να του έχει κοινοποιηθεί μέχρι στιγμής το περιεχόμενο της σχετικής διάταξης, ούτε να του δοθεί η δυνατότητα να παράσχει εξηγήσεις ή διευκρινίσεις.

Όπως αναφέρει, από συναδέλφους του πληροφορήθηκε ότι φέρεται να εμφανίζεται ως ύποπτος για τέλεση ποινικών αδικημάτων, στο πλαίσιο υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, με αφορμή τη συνεργασία του με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ.

Ο κ. Κακούσης τονίζει ότι όλες οι συναλλαγές του έχουν «νόμιμη αιτία», είναι πλήρως διαφανείς και ελέγξιμες, διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία του με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας και όχι εκπαιδευτικό ή άλλο έργο.

Παράλληλα, γνωστοποιεί την απόφασή του να αναστείλει τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα για όσο διάστημα απαιτηθεί, έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Στην κατακλείδα της δήλωσής του, ο δημοσιογράφος σημειώνει: «Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στον χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι – και τώρα που θα ξανασυστηθούμε, δεν θα απογοητευθεί κανείς».