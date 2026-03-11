Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή και η σύζυγος του Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια

Στη φυλακή οδηγεί το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων την Ελένη Ζαρούλια, προκειμένου να εκτίσει τα 5 έτη κάθειρξης που της είχε επιβάλλει νωρίτερα κρίνοντας την ενοχή για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Όπως αναφέρει το protothema.gr στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, σε πρώτο βαθμό της είχε επιβληθεί κάθειρξη 6 ετών, πλην όμως της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Έτσι τώρα σε εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου, η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή.

Το δικαστήριο οδηγεί την συζύγο του Νίκου Μιχαλολιάκου στη φυλακή, καθώς απέρριψε το αίτημα της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.