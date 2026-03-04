Χρυσή Αυγή: Σήμερα η απόφαση του Εφετείου περί της ενοχής των 42 κατηγορούμενων

Την απόφασή του επί της ενοχής ή μη των 42 κατηγορουμένων για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ανακοινώνει σήμερα το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας. Με την τελεσίδικη απόφασή τους τα μέλη του δικαστηρίου θα βάλουν τέλος στην εκδίκαση της πολύκροτης αυτής υπόθεσης, η οποία δικάζεται σε δεύτερο βαθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αν οι δικαστές υιοθετήσουν την πρόταση που είχε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου τότε και οι 42 κατηγορούμενοι της υπόθεσης θα κηρυχτούν ένοχοι όπως και πρωτόδικα. Η διαδικασία, ωστόσο, αναμένεται να είναι μακρά μέχρι η πρόεδρος να πει το «λύεται η συνεδρίαση». Και αυτό καθώς μετά τη σημερινή απόφαση επί της ενοχής θα ακολουθήσει – σε άλλη δικάσιμο – η απόφαση για την επιβολή ποινών στους κατηγορούμενους που κηρυχθούν ένοχοι. Για σήμερα πάντως έξω από το Εφετείο τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι δρακόντεια ενώ από χθες έχουν υπάρξει καλέσματα σε συγκεντρώσεις.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει την απόφαση του έπειτα από διάσκεψη που πραγματοποίησαν τα μέλη του αποτιμώντας τα στοιχεία της μαραθώνιας αποδεικτικής διαδικασίας και της ογκώδους δικογραφίας. Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί κρατούμενοι για την Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του μουσικού Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2020 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει για κακουργηματικές πράξεις 50 κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών, τα 18 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 2012. Συγκεκριμένα, όπως είχε κρίνει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης είχαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Παναγιώταρος Γεώργιος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Λαγός Ιωάννης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος και Χρήστος Παππάς. Αντίθετα, οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές ήταν ενταγμένοι στην εγκληματική οργάνωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κάθονται 42 κατηγορούμενοι καθώς επτά από τους 50 πρωτοδίκως καταδικασθέντες για κακουργήματα παραιτήθηκαν της έφεσης, ενώ ένας κατηγορούμενος αποβίωσε.

Έτσι σήμερα το Πενταμελές Εφετείο ανακοινώνει την ετυμηγορία του επί της ενοχής για 42 κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, εκτός των 18 πρώην βουλευτών που δικάζονται για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το Εφετείο σήμερα θα αποφανθεί επί της ενοχής ή μη και για 24 ακόμη κατηγορούμενους που δικάστηκαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπρόσθετα οι 19 από αυτούς εκτός της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση κάθισαν στο εδώλιο και για επιπλέον βαρύτατες κατηγορίες και συγκεκριμένα 14 για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και οι υπόλοιποι πέντε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012 όταν Αιγύπτιοι ψαράδες δέχθηκαν από ομάδα- τάγμα εφόδου χρυσαυγιτών άγρια επίθεση στο σπίτι που έμεναν.

Τι είχε προτείνει η εισαγγελέας

Τον περασμένο Δεκέμβριο η εισαγγελέας του Εφετείου ήταν «καταπέλτης» για τους 42 κατηγορούμενους, ζητώντας την ενοχή τους όπως και πρωτόδικα. Η εισαγγελέας πριν καταλήξει στο «δια ταύτα» της πρότασης της είχε περιγράψει διεξοδικά στο δικαστήριο το ρόλο κάθε πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, κάνοντας χρήση δηλώσεων και ενεργειών τους και απορρίπτοντας κάθε υπερασπιστικό ισχυρισμό τους.

Για τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ενδεικτικά η κυρια Στεφανάτου ανέφερε: «Ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα».

Μάλιστα, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή η εισαγγελέας είχε αναφέρει για τους κατηγορούμενους: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».

Πηγή: protothema.gr