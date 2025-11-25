Βρετανία: 57χρονος έσπασε τον λαιμό της 56χρονης φίλης του επειδή του είπε να χωρίσουν

Συγκλονίζει η εικόνα μίας 56χρονης δασκάλας στη Βρετανία, να παλεύει για τη ζωή της στο νοσοκομείο. Η άτυχη γυναίκα έμεινε παράλυτη από τον 57χρονο ζηλιάρη φίλο της που της έσπασε τον λαιμό όταν προσπάθησε να τον αφήσει.

Συνδεδεμένη με διάφορα σωληνάκια και ιατρικά μηχανήματα, η δασκάλα Trudi Burgess δίνει μάχη στο νοσοκομείο «The Royal Preston Hospital» στη Βρετανία, μετά την απίστευτης αγριότητας επίθεση του Robert Easom.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 57χρονη δασκάλα υποβλήθηκε σε εννέα ώρες χειρουργικής επέμβασης για να στερεωθεί η σπονδυλική της στήλη, αφού ο 56χρονος τής έσπασε τον λαιμό όταν εκείνη απείλησε να τον αφήσει μετά από χρόνια ενδοοικογενειακής βίας.

Πέρασε τρεις μήνες στην εντατική και οι γιατροί στο «The Royal Preston Hospital» φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπνεύσει χωρίς βοήθεια.

Από τότε, όμως, έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο και τους επόμενους μήνες ετοιμάζεται να βγει από τη μονάδα τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης, όπου υποβάλλεται σε εντατική αποκατάσταση.

Η επόμενη μέρα της άτυχης δασκάλας

Η οικογένεια της Trudi Burgess συγκεντρώνει τώρα χρήματα μέσω της σελίδας GoFundMe στο διαδίκτυο για να πληρώσει τη συνεχιζόμενη φροντίδα της.

Ο γιος της, Τζάκσον, είπε: «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το υπόλοιπο της ζωής της θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλές, αξιοπρεπές και σταθερό.

Όταν βγει από το νοσοκομείο, θα χρειαστεί ένα πλήρως προσβάσιμο σπίτι, εξειδικευμένο εξοπλισμό, ένα ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο, ένα όχημα προσβάσιμο σε αναπηρικό αμαξίδιο, συνεχή φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία, καθώς και 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής της.

Θα χρειαστεί βοήθεια σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής – να σηκωθεί από το κρεβάτι, να πλυθεί, να ντυθεί, να φάει και να κινηθεί με ασφάλεια.

«Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που έχουμε ακόμα τη μαμά μας. Θέλουμε απλώς να κάνουμε το υπόλοιπο της ζωής της όσο το δυνατόν πιο άνετο, ασφαλές και κοινωνικό».

Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 22.000 λίρες σε λιγότερο από 24 ώρες.

Ο δράστης στο εδώλιο

Στις 24 Νοεμβρίου, ο Easom, κηπουρός στο επάγγελμα, καταδικάστηκε από το δικαστήριο Preston Crown Court για την εσκεμμένη πρόκληση σπασίματος του αυχένα της φίλης του.

Χρειάστηκαν μόλις 27 λεπτά για να τον κριθεί ένοχος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση. Προηγουμένως είχε ομολογήσει την ενοχή του για δύο κατηγορίες επίθεσης και βίαιης συμπεριφοράς.

Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη, η ποινή του οποίου θα επιβληθεί τον Φεβρουάριο.

Η 56χρονη Trudi Burgess περιέγραψε τα τραύματά της όταν το βίντεο με την κατάθεσή της προβλήθηκε στους ενόρκους κατά τη διάρκεια της τετραήμερης δίκης την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν αισθάνομαι τίποτα από το στήθος και κάτω», είπε. «Έχω νευροπαθητικό πόνο που με κάνει να νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Περιέγραψε τα πόδια της ως «κρύα τσιμεντένια πλάκα» που την τραβάει προς τα κάτω και το σώμα της σαν να είναι περιορισμένο από μια πανοπλία «δύο μεγέθη μικρότερη».

«Νιώθω τον λαιμό μου και τα χέρια μου είναι εν μέρει παράλυτα, αλλά μπορώ να τα κουνήσω και έχω δουλέψει σκληρά για αυτό», πρόσθεσε.

«Δυστυχώς, τα χέρια μου είναι σχεδόν μουδιασμένα και δεν μπορώ να λυγίσω τα δάχτυλά μου, οπότε δεν μπορώ να πιάσω τίποτα, να τα κουνήσω, να κρατήσω τίποτα ή να κάνω οτιδήποτε με αυτά».

Παρά την απελπιστική κατάσταση της υγείας της, επέμεινε ότι εξακολουθεί να έχει «ελπίδα» για το μέλλον.