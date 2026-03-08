Πάπας Λέων: Να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα

Ο πάπας Λέων ΙΔ’, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς όλου του κόσμου, ζήτησε “να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα και να υπάρξει περιθώριο διαλόγου, ώστε να ακουστεί η φωνή των λαών”.

“Από το Ιράν και απ’ όλη την Μέση Ανατολή συνεχίζουν να φτάνουν ειδήσεις που προκαλούν ιδιαίτερο πόνο ψυχής. Στην βία και στην καταστροφή και στο διαδεδομένο κλίμα μίσους και φόβου, προστίθεται ο φόβος ότι η σύρραξη μπορεί να διευρυνθεί και ότι άλλες χώρες της περιοχής -όπως ο αγαπητός Λίβανος- μπορεί να βυθιστούν και πάλι στην αστάθεια”‘, πρόσθεσε ο ποντίφικας

Ο πάπας Λέων προσευχήθηκε υπέρ όσων υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου και “για να μπορέσουν οι καρδιές να ακολουθήσουν και πάλι μονοπάτια συμφιλίωσης και ελπίδας”.