Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: 32χρονος παρασύρθηκε από τρένο ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie

Φρικτό τέλος βρήκε ο 32χρονος Μόχι Ουντίν στο Μπαγκλαντές, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφότου στάθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές για να βγάλει μια selfie.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15/2 στην ανατολική περιοχή της χώρας, όπου ο άνδρας —ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk— είχε ταξιδέψει για αναψυχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέφεραν τοπικά μέσα, ο 32χρονος στάθηκε πάνω στις γραμμές για να φωτογραφηθεί και στη συνέχεια ανέβασε την εικόνα στο Facebook. Άλλοι παρευρισκόμενοι ανέφεραν ότι εκείνη τη στιγμή μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως «ο νεκρός σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ένα τρένο εν κινήσει ενώ καθόταν στις γραμμές και μιλούσε στο κινητό του». Το τρένο είχε προορισμό την πρωτεύουσα Ντάκα και ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του δυστυχήματος.