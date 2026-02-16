MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: 32χρονος παρασύρθηκε από τρένο ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie

|
THESTIVAL TEAM

Φρικτό τέλος βρήκε ο 32χρονος Μόχι Ουντίν στο Μπαγκλαντές, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφότου στάθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές για να βγάλει μια selfie.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15/2 στην ανατολική περιοχή της χώρας, όπου ο άνδρας —ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk— είχε ταξιδέψει για αναψυχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέφεραν τοπικά μέσα, ο 32χρονος στάθηκε πάνω στις γραμμές για να φωτογραφηθεί και στη συνέχεια ανέβασε την εικόνα στο Facebook. Άλλοι παρευρισκόμενοι ανέφεραν ότι εκείνη τη στιγμή μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως «ο νεκρός σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ένα τρένο εν κινήσει ενώ καθόταν στις γραμμές και μιλούσε στο κινητό του». Το τρένο είχε προορισμό την πρωτεύουσα Ντάκα και ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Μπαγκλαντές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Λίντσεϊ Βον: Ανυπομονώ για την στιγμή που θα σταθώ ξανά στην κορυφή του βουνού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου, λόγω κατολίσθησης

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία, δοκιμάζω και βλέπω τα λάθη μου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Ακίνητα: Λήγει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τραμπ: 5 δισ. δολάρια για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ειρήνης, πλήρης και άμεση η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα του το J2US;