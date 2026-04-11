Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός ανασύρθηκε ένας εγκλωβισμένος από την κατάρρευση κτιρίου – Δείτε βίντεο

Νεκρός ανασύρθηκε πριν λίγο ένας εγκλωβισμένος στα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας, τμήμα της οποίας κατέρρευσε στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Λεμεσό της Κύπρου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.



Στο σημείο βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών, καθώς σύμφωνα με το philenews.com υπάρχουν πληροφορίες για έναν ακόμη εγκλωβισμένο, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί τρεις τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών, με άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών. Έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



