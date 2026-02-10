Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Κολομβία

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 12 ημέρες από τις πλημμύρες που πλήττουν την Κολομβία, όπου χιλιάδες κατοικίες βρίσκονται κάτω από τα νερά εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, ασυνήθιστων αυτή την περίοδο του έτους.

Μόνο στα διαμερίσματα της Κόρδοβας και του Σούκρε, οι αρχές ανακοίνωσαν 14 θανάτους και τουλάχιστον 9.000 πλημμυρισμένα νοικοκυριά.

Σ’ αυτή την κυρίως κτηνοτροφική περιφέρεια, οι κάτοικοι προσπαθούν να διασώσουν, με τη βοήθεια ταχύπλοων, αυτοσχέδιων πλεούμενων και φορτηγών, τα τελευταία αγαθά τους στις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο, όπου το νερό φθάνει μέχρι τη μέση των ανθρώπων, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Χάσαμε τα πάντα, όλα τα πράγματά μας, όλες τις συσκευές του νοικοκυριού μας, και είμαστε πολύ ανήσυχοι επειδή δεν ξέρουμε τι θα συμβεί», λέει η 43χρονη Ένιντ Γκόμες.

«Δεν έχουμε παρά τα ρούχα που φοράμε», λέει από την Μοντερία, την πρωτεύουσα της Κόρδοβας, όπου ο αριθμός των πληγέντων έχει φθάσει τις 150.000.

Προχθές, Κυριακή, οι κολομβιανές αρχές είχαν ανακοινώσει τουλάχιστον 13 νεκρούς στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας σε διάφορες περιφέρειες της Κολομβίας εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Ένα ψυχρό μέτωπο, που έφθασε στην κολομβιανή Καραϊβική από το βόρειο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου, αύξησε τις βροχοπτώσεις κατά περισσότερο από 64% τον Ιανουάριο σε σχέση με το μέσο όρο, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας (IDEAM), το οποίο υπογράμμισε ότι το φαινόμενο αυτό συμβαίνει «στο πλαίσιο κλιματικής κρίσης».