Ταϊλάνδη: Τουρίστες μπέρδεψαν κηδεία με εστιατόριο και τους κέρασαν – Δείτε βίντεο

Τουρίστες στην Ταϊλάνδη μπερδεύτηκαν και… εισέβαλαν σε κηδεία ντόπιου νομίζοντας ότι ήταν εστιατόριο.

Ο Charantorn Chaloemkiad βοηθούσε έναν φίλο του να υποδεχτεί τους επισκέπτες σε μια αγρυπνία, όταν παρατήρησε δύο Γερμανούς τουρίστες να μπαίνουν στον κήπο περιμένοντας να δειπνήσουν, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το βίντεο δείχνει τους δύο τουρίστες να κάθονται σε ένα τραπέζι και να περιμένουν να τους δώσουν το μενού, χωρίς να γνωρίζουν ότι γύρω τους είναι πενθούντες στην αγρυπνία στην επαρχία Νακόν Σι Ταμμαράτ της Ταϊλάνδης.

Πέρασαν λίγα λεπτά όταν μία γυναίκα τους πλησίασε και τους έδωσε νερό, ενώ στη συνέχεια πήγε στο τραπέζι ο Charantorn για να τους μιλήσει.

«Πήγα να τους μιλήσω και με ρώτησαν αν το μέρος ήταν φουαγιέ. Είχαν ακούσει για τα φουαγιέ στο διαδίκτυο και ήθελαν να δοκιμάσουν το φαγητό. Είχαν περιπλανηθεί από μια κοντινή νυχτερινή αγορά και ακολούθησαν τη μυρωδιά του φαγητού. Όταν τους είπα ότι δεν ήταν εστιατόριο, αλλά στην πραγματικότητα μια κηδεία, ντράπηκαν πολύ. Ζήτησαν συγγνώμη. Ωστόσο, ήταν πολύ αστείο», είπε ο Charantorn.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ίδιο λάθος έκαναν και τρεις Ολλανδοί τουρίστες και ρώτησαν αν σερβίρουν κοκτέιλ. Στο βίντεο οι ντόπιοι τους έδωσαν φαγητό. Ο Charantorn δήλωσε: «Τους εξήγησα ότι ήταν μια παραδοσιακή κηδεία της νότιας Ταϊλάνδης. Η οικογένεια προσκάλεσε τους Ολλανδούς τουρίστες να καθίσουν και να φάνε μαζί τους. Εντυπωσιάστηκαν από αυτή τη χειρονομία και είπαν ότι οι Ταϊλανδοί είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι στον κόσμο».

Στην Ταϊλάνδη, οι κηδείες μπορούν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες πριν από την αποτέφρωση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πένθους, πραγματοποιούνται τακτικές προσευχές και σερβίρονται γεύματα ή σνακ στους επισκέπτες.

Παρά το λάθος, οι οικοδεσπότες έδωσαν φαγητό στους δύο τουρίστες. Η αδελφή του αποθανόντος επέμεινε να μείνουν, σερβίροντάς τους παγωμένο γάλα και στικς ζύμης. Οι τουρίστες τελείωσαν το γεύμα τους και ευχαρίστησαν την οικογένεια πριν φύγουν από την αγρυπνία.