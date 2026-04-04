Ταϊλάνδη: Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο με μπετονιέρα να πέφτει από γέφυρα πάνω σε άλλα αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Ταϊλάνδη, όταν ο οδηγός μιας μπετονιέρας έχασε τον έλεγχο και έπεσε από τη γέφυρα πάνω σε άλλα αυτοκίνητα.

Το σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που μια μπετονιέρα εκτρέπεται της πορείας της και πέφτει από υπερυψωμένο δρόμο στην Ταϊλάνδη.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Bangna-Trat, ανατολικά της Μπανγκόκ. Ο 61χρονος οδηγός της μπετονιέρας επέζησε από θαύμα, ωστόσο τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο οδηγός της μπετονιέρας επιχειρούσε να πάρει τη στροφή, αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει την πορεία του υπερυψωμένου δρόμου, με αποτέλεσμα η μπετονιέρα να προσκρούσει με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της γέφυρας και να τα διαλύσει. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που η μπετονιέρα ανατράπηκε πριν καταλήξει στο οδόστρωμα από κάτω μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο σκόνης.

Διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν διακομιστεί εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Από την πτώση της μπετονιέρας λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του κι ο οδηγός ενός διερχόμενου αυτοκινήτου κάτω από τη γέφυρα, το μπροστινό μέρος του οποίου χτυπήθηκε από συντρίμμια με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές το μπροστινό του μέρος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ανέφερε στις Αρχές ότι είδε αντικείμενα να πέφτουν από τη γέφυρα πριν η μπετονιέρα καταλήξει μπροστά του.