Συναγερμός στην Ταϊλάνδη: Ένοπλος κρατά ομήρους μαθητές και καθηγητές σε σχολείο
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει σε σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ένας ένοπλος κρατά όμηρους άγνωστο αριθμό μαθητών και καθηγητών.
Άλλες πηγές τονίζουν πως ο ένοπλος είναι 18 χρονών και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους.
Παράλληλα, έχει θέσει υπό ομηρεία μια υπάλληλο του σχολείου.
🚨 BREAKING: An 18‑year‑old gunman opened fire at Prathan Khiriwat School in Hat Yai, Thailand, injuring at least two people, and taking a female staff member hostage, police say. #HatYai #ThailandShooting pic.twitter.com/ZFHnLLyXVr— The South Asia Times (@thesouthasiatim) February 11, 2026
