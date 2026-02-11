Συναγερμός στην Ταϊλάνδη: Ένοπλος κρατά ομήρους μαθητές και καθηγητές σε σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει σε σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ένας ένοπλος κρατά όμηρους άγνωστο αριθμό μαθητών και καθηγητών.

Άλλες πηγές τονίζουν πως ο ένοπλος είναι 18 χρονών και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους.

Παράλληλα, έχει θέσει υπό ομηρεία μια υπάλληλο του σχολείου.