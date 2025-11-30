Στους 442 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ινδονησία

Δραματική είναι η αύξηση των θυμάτων από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, με τον νεότερο απολογισμό να είναι 442 νεκροί.

Επίσης, περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη υπό δύσκολες συνθήκες, οι κύριοι δρόμοι είναι κομμένοι, ενώ πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και ίντερνετ.

Οι μουσώνες και οι τροπικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων ετών σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, ενώ εκατομμύρια έχουν πληγεί σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο επίσημος αριθμός των θυμάτων στην Ταϊλάνδη ανέρχεται επί του παρόντος σε 170, ενώ δύο θάνατοι έχουν αναφερθεί στη βόρεια πολιτεία Perlis της Μαλαισίας.

Παράλληλα, 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Σρι Λάνκα λόγω των ιδιαίτερα ακραίων καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία καταστροφών. Στο Ταπανούλι, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο, οι κάτοικοι φέρεται να έχουν λεηλατήσει καταστήματα αναζητώντας τρόφιμα, σύμφωνα με το BBC.

Παράλληλα, ασκείται πίεση προς την Τζακάρτα να κηρύξει εθνική καταστροφή στη Σουμάτρα, ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση των αρχών.