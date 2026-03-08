MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Στην Κύπρο αύριο ο Μακρόν – Θα συναντηθεί με Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη

THESTIVAL TEAM

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη μεγαλόνησο ως ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος ενός επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Μάκρον θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

