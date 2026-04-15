MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με 9 νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δύο επιθέσεις σε σχολεία, η μία μάλιστα πολύνεκρη, μέσα σε δύο ημέρες συγκλονίζουν την Τουρκία.

Σήμερα, Τετάρτη, σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας, ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε με όπλα στο σχολείο και σκότωσε εννέα άτομα (οκτώ μαθητές και έναν εκπαιδευτικό) και τραυμάτισε άλλα 13, πριν βάλει και αυτός τέλος στη ζωή του.

Από τους τραυματίες, έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος φοιτούσε στο σχολείο είναι γιος πρώην αστυνομικού. Οι γονείς του μαθητή έχουν συλληφθεί.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και αναμεταδόθηκαν και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα ενώ δέχονται καταιγισμό πυροβολισμών.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί θύμα του στους διαδρόμους περισσότερες από μία φορές για να βεβαιωθεί ενδεχομένως ότι δεν είναι πια στη ζωή.

Ο νεαρός δράστης εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κρατώντας όπλα που είχε φέρει από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Θύμα της επίθεσης ήταν η καθηγήτρια Άϊλά Κάρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργούσε με διπλό ωράριο και ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές της πρωινής βάρδιας. Οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Χθες, ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε ένοπλος σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, τραυματίζοντας πολλούς μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Σχολείο Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Κρεμλίνο: Δεν εξετάζεται συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Κίνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

ΚΘΒΕ: Ο “Ζορμπάς” και σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Σφραγίστηκε παράνομη ιδιωτική δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων μετά από καταγγελία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Φάμελλος κατά Λαζαρίδη: Αντί να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί, τολμά να κουνά το δάχτυλο στον ελληνικό λαό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 λεπτά πριν

Στον Ευαγγελισμό ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

