Σκάνδαλο σε βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν μοναχοί με πορνό, ερωτικά βοηθήματα και ναρκωτικά

Σε μια πρωτοφανή εξέλιξη που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της βουδιστικής ιεραρχίας στην Ταϊλάνδη, τέσσερις μοναχοί συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική έφοδο στον ναό Phrom Sunthon στην επαρχία Chonburi, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πορνογραφικό υλικό, ερωτικά βοηθήματα, όπλα και ναρκωτικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, μετά από καταγγελίες των κατοίκων για ύποπτη δραστηριότητα και κατοχή όπλων και ναρκωτικών εντός του μοναστηριού. Σημειώνεται ότι τρεις από τους μοναχούς ήταν θετικοί στη μεθαμφεταμίνη κατά τον έλεγχο.

Τι βρέθηκε μέσα στον ναό

Οι αστυνομικές αρχές κατά την έρευνα εντόπισαν και κατάσχεσαν:

Πορνογραφικό υλικό και DVD player με ταινία πορνό

Sex toys

Λίστα επαφών συνοδών/εκδιδόμενων γυναικών

Μετρητά περίπου 2.070 λίρες (περίπου 2.800 δολάρια)

Πιστόλι και ναρκωτικά

Κατηγορούμενοι μοναχοί

Οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν είναι:

Phra Supachai Jantawong (35 ετών)

Phra Wirat Mukdasanit (45 ετών)

Phra Thanapol Maison (59 ετών)

Ο ηγούμενος Phra Photisang Taebmuan, ο οποίος φέρεται να είναι υπήκοος της φυλής Karen και δεν είναι καταγεγραμμένος στα πολιτικά μητρώα.

Μετά τις συλλήψεις οι τέσσερις μοναχοί αποβλήθηκαν από τη μοναχική ιεραρχία και τους απαγορεύτηκε να ασκούν κάθε θρησκευτική δραστηριότητα, ενώ θα σταλούν σε προγράμματα απεξάρτησης, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Προβλήματα μέσα στη βουδιστική κοινότητα

Η υπόθεση αυτή δεν είναι αποκομμένη. Η Ταϊλάνδη είναι μια χώρα όπου πάνω από 93% του πληθυσμού είναι βουδιστές και υπάρχουν περίπου 45.000 ναοί, με τον θρησκευτικό θεσμό να έχει μεγάλη κοινωνική σημασία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η βουδιστική κοινότητα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά σκανδάλων. Αυτά τα περιστατικά έχουν εντείνει τις φωνές για μεταρρυθμίσεις στην εποπτεία και πειθαρχία των μοναχών στην Ταϊλάνδη, με πολλές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και αυξημένη λογοδοσία από τη θρησκευτική ηγεσία.