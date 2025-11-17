MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σερβία: Μετά από 16 ημέρες τερμάτισε την απεργία πείνας η μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ

|
THESTIVAL TEAM

Η Ντίανα Χρκα, μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, ανακοίνωσε σήμερα ότι τερματίζει την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει πριν από 16 ημέρες.

Σε δήλωσή της προς τα μέσα ενημέρωσης, η Χρκα ανέφερε ότι αποφάσισε να τερματίσει αυτήν τη μορφή διαμαρτυρίας ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις φοιτητών και πολιτών.

«Ζωντανή θα μπορέσω να κάνω περισσότερα, δεν θα απογοητεύσω τον λαό μου», δήλωσε και ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει έξω από το σερβικό κοινοβούλιο.

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 2 Νοεμβρίου με αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του γιου της Στέφαν και 15 άλλων ανθρώπων. Ζήτησε επίσης να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται υπό κράτηση και να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία.

Σχεδίαζε να απεργήσει μπροστά από την είσοδο της βουλής, οι αρχές ωστόσο δεν της το επέτρεψαν, αφού, από τον περασμένο Μάρτιο, ο χώρος έχει μετατραπεί σε καταυλισμό υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ συνέβη την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν, τέσσερις μήνες μετά τα επίσημα εγκαίνια του κτιρίου, κατέρρευσε το εξωτερικό γείσο σκοτώνοντας 16 ανθρώπους. Έκτοτε, πραγματοποιούνται συνεχείς διαμαρτυρίες στη Σερβία, με επικεφαλής τους φοιτητές οι οποίοι κρατούσαν υπό κατάληψη όλες τις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων για ένα χρόνο περίπου. Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και απαιτούν να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για την τραγωδία.

Σερβία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Σ. Ζαχαράκη: Σήμερα τιμούμε τους νέους και τις νέες που ύψωσαν το θάρρος τους πάνω από τον φόβο

ΚΑΙΡΟΣ 17 λεπτά πριν

Έρχεται σημαντική επιδείνωση του καιρού – Ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 17η Νοεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε μέλος της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κρήτη: Πώς μία 79χρονη κατάφερε να “παγιδεύσει” τους επιτήδειους που της πήραν 700 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 12 λεπτά πριν

Ερντογάν για Κυπριακό: Μόνη λύση για το νησί τα δύο κράτη