Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία

Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανικές, λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε διάφορους οικισμούς στο νότιο τμήμα της περιφέρειας, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν κατασβέστηκαν γρήγορα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κρίσιμης σημασίας υποδομές λειτουργούν με εφεδρική παροχή ενέργειας.

Ο δήμαρχος της πόλης Ισμαήλ, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ουκρανίας στον Δούναβη που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη του ποταμού από τη Ρουμανία, δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε «μαζική» ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

Υποδομές και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές στην επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναζητά θραύσματα από drones που, σύμφωνα με αναφορές, έχουν καταπέσει κοντά στο χωριό Πλαούρου στην αντίπερα όχθη του Δούναβη από την Ουκρανία, ύστερα από ρωσική νυχτερινή επίθεση.

Παράλληλα, οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν 206 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων 43 στην περιοχή της Μόσχας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

