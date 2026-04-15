Reuters: Ρώσοι χάκερ υπέκλεψαν 27 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ – Παραβίασαν email αξιωματούχων σε Ουκρανία, ΝΑΤΟ, Βαλκάνια

THESTIVAL TEAM

Xάκερ που συνδέονται με τη Ρωσία παραβίασαν εκατοντάδες email εισαγγελέων και αξιωματούχων σε Ουκρανία, χώρες του ΝΑΤΟ και τα Βαλκάνια, μεταξύ αυτών και 27 λογαριασμούς του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδιαβάθμητους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ΓΕΕΘΑ, μέσω των οποίων δεν διακινούνται απόρρητα έγγραφα ή αντίστοιχες πληροφορίες.

Στην περίπτωση της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας, αντίθετα, υπάρχουν ειδικοί λογαριασμοί, δηλαδή στρατιωτικοί λογαριασμοί, με πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας. Το συγκεκριμένο περιστατικό, που δεν είναι καινούριο, δεν εμπίπτει σε αυτήν (την απόρρητη) την κατηγορία. Για οποιοδήποτε περιστατικό προκύπτει, πάντως, επιλαμβάνεται, αν κριθεί απαραίτητο, η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, που είναι επιφορτισμένη με το αντικείμενο αυτό.

Τα δεδομένα εκτέθηκαν κατά λάθος στο διαδίκτυο από τους ίδιους τους χάκερ και εντοπίστηκαν από την ομάδα ερευνητών κυβερνοασφάλειας Ctrl-Alt-Intel, η οποία διαπίστωσε ότι οι δράστες άφησαν εκτεθειμένες στο διαδίκτυο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αρχείων καταγραφής επιτυχημένων επιθέσεων και χιλιάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν υποκλαπεί.

Η έρευνα αποδίδει την εκστρατεία παραβιάσεων σε ομάδα χάκερ που συνδέεται με τη Ρωσία, γνωστή με την ονομασία «Fancy Bear», η οποία έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για επιθέσεις κυβερνοκατασκοπείας. Δύο ανεξάρτητοι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμφώνησαν ότι η δραστηριότητα σχετίζεται με τη Μόσχα, αν και διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς την ακριβή ταυτότητα της ομάδας.

Μεταξύ των οργανισμών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται ουκρανικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εντοπισμό συνεργατών της Ρωσίας, όπως η Ειδική Εισαγγελία για θέματα άμυνας και η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA). Σύμφωνα με τα στοιχεία, παραβιάστηκαν επίσης λογαριασμοί εργαζομένων σε εκπαιδευτικό κέντρο εισαγγελέων στο Κίεβο.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης παραβιάσεις σε οργανισμούς εκτός Ουκρανίας. Στη Ρουμανία καταγράφηκε πρόσβαση σε δεκάδες λογαριασμούς που συνδέονται με την Πολεμική Αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων που σχετίζονται με βάσεις του ΝΑΤΟ. Αντίστοιχα περιστατικά εντοπίστηκαν και σε Βουλγαρία και Σερβία.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους σε χώρες της περιοχής, καθώς και σε δημόσιους φορείς.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι εμπλέκεται σε επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας.

ΓΕΕΘΑ Ρωσία

