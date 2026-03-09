Πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης: Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου – Συγκλονιστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής σε κεντρικό δρόμο της Γλασκώβης της Σκωτίας, στο ισόγειο τετραώροφου εμπορικού κτιρίου. Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά.

🚨 UPDATE: Glasgow Central Station closed after city centre blaze



More than 60 firefighters are battling a major fire on Union Street in Glasgow city centre, hours after the blaze was first reported on Sunday afternoon.



The fire broke out in a four-storey commercial building… pic.twitter.com/8I2ChQVHkM March 8, 2026

Δραματικές εικόνες από το σημείο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν τον θολωτό τρούλο του κτιρίου, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Water has been pumped from the River Clyde to douse the flames, but the fire has taken hold of the Victorian buildings.



Follow along live: https://t.co/zMUAcQvDV9 pic.twitter.com/cUgoK8Uqsd March 8, 2026

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η φωτιά συνέχιζε να καίει ακόμη και 10 ώρες μετά την εκδήλωσή της με αποτέλεσμα ένα μέρος του ιστορικού κτιρίου να καταρρεύσει.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται η αρχή της φωτιάς με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την είσοδο του καταστήματος και κάποιον να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα.

Nearer the start of the Central fire. Wee got was doing his best until dragged away… in the nick of time pic.twitter.com/IcK8GHxSKo — Firhill (@Firhill40) March 8, 2026

«Θεέ μου, είναι σαν έκρηξη», ακούγεται να λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας στο βίντεο.

Την ίδια ώρα, στο σημείο ακούγονται δυνατοί κρότοι και σειρήνες.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης, ο πιο πολυσύχναστος της Σκωτίας, εξυπηρετεί καθημερινά δρομολόγια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με απευθείας συνδέσεις προς το Εδιμβούργο και το Λονδίνο. Ο σταθμός έχει κλείσει προσωρινά, ενώ έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Ο σταθμός κατασκευάστηκε το 1873 και θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά κτίρια της πόλης.