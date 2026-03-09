MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης: Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου – Συγκλονιστικά βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής σε κεντρικό δρόμο της Γλασκώβης της Σκωτίας, στο ισόγειο τετραώροφου εμπορικού κτιρίου. Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά.

Δραματικές εικόνες από το σημείο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν τον θολωτό τρούλο του κτιρίου, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η φωτιά συνέχιζε να καίει ακόμη και 10 ώρες μετά την εκδήλωσή της με αποτέλεσμα ένα μέρος του ιστορικού κτιρίου να καταρρεύσει.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται η αρχή της φωτιάς με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την είσοδο του καταστήματος και κάποιον να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα.

«Θεέ μου, είναι σαν έκρηξη», ακούγεται να λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας στο βίντεο.

Την ίδια ώρα, στο σημείο ακούγονται δυνατοί κρότοι και σειρήνες.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης, ο πιο πολυσύχναστος της Σκωτίας, εξυπηρετεί καθημερινά δρομολόγια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με απευθείας συνδέσεις προς το Εδιμβούργο και το Λονδίνο. Ο σταθμός έχει κλείσει προσωρινά, ενώ έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Ο σταθμός κατασκευάστηκε το 1873 και θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά κτίρια της πόλης.

Γλασκώβη Πυρκαγιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε baby shower για την κόρη της, λίγες μέρες πριν γεννήσει – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Λίβανος: Η HRW κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε “παράνομα” πυρομαχικά λευκού φωσφόρου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους σε Τούμπα και Τριανδρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Κύμα αυξήσεων σε καύσιμα και προϊόντα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Φόβοι για αύξηση στην τιμή του ψωμιού

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μάκης Δελαπόρτας – Η συγκλονιστική αποκάλυψη για τον Βασίλη Λογοθετίδη: Η γυναίκα του τον απάτησε με τον δάσκαλο οδήγησης, το ζευγάρι αποφάσισε να αυτοκτονήσει