Πιλότος αμερικανικού μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε στο Κουβέιτ περισυλλέγεται ζωντανός – Δείτε το βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται ο πιλότος ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 που καταρρίφθηκε σήμερα από φίλια πυρά στο Κουβέιτ, να έχει περισυλλέγει από ομάδα ατόμων.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τόσο από το TRT World όσο και από το μέσο της Ιορδανίας, RoyaNews, φαίνεται αρχικά ο πιλότος να είναι καθισμένος στο έδαφος, και όπως φαίνεται καλά στην υγεία του, ενώ άνθρωποι που φέρεται να είναι Κουβεϊτιανοί βρίσκονται γύρω του.

Στο επόμενο πλάνο ο πιλότος είναι ξαπλωμένος στο πορτ-μπαγκάζ οχήματος τύπου SUV, με τους ανθρώπους γύρω του να του λένε χαρακτηριστικά στα αγγλικά «ένα λεπτό, ένα λεπτό».

Όπως ακούγεται στο βίντεο, και ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας είναι παρών. Σημειώνεται ότι ο πιλότος είχε προλάβει να εκτιναχθεί όταν το σκάφος του χτυπήθηκε.

«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών -που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones- τα μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ», ανέφερε η δήλωση της CENTCOM.

«Και οι έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους στην τρέχουσα επιχείρηση», επισημαίνεται στην ίδια δήλωση.