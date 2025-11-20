Πιλότοι της United Airlines τραυματίστηκαν από γυαλιά μετά τη σύγκρουση με μετεωρολογικό μπαλόνι στη Γιούτα

Οι πιλότοι αεροσκάφους της United Airlines το οποίο στις 16 Οκτωβρίου συγκρούστηκε με μετεωρολογικό μπαλόνι στη Γιούτα των ΗΠΑ, χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού προτού το Boing 737 MAX – με 134 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα – πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Σολτ Λέικ Σίτι, όπως ανέφερε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών (NTSB).

Η εταιρεία Windborne Systems είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι πιστεύει πως ένα από τα μετεωρολογικά μπαλόνια της συγκρούστηκε με το επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 1093 της United Airlines.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το NTSB, το ίχνος του μετεωρολογικού μπαλονιού στο ραντάρ συνηγορεί στην εκδοχή αυτή. Το ατύχημα σημειώθηκε σε ύψος 36.000 ποδών, προκαλώντας τη θραύση του παρμπρίζ του αεροπλάνου.

Όπως αναφέρει το NTSB, «η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα οι δύο πιλότοι να χτυπηθούν από θραύσματα γυαλιού. Ο κυβερνήτης υπέστη πολλαπλές εκδορές στο δεξί του χέρι», ενώ ο συγκυβερνήτης δεν τραυματίστηκε.

Το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών διερευνά το περιστατικό, το οποίο υπό συγκεκριμένες συνθήκες «θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό για το αεροσκάφος και τους επιβαίνοντες».

Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι πολυστρωματικά με στόχο να αποτραπεί η απώλεια πίεσης στην καμπίνα σε περίπτωση που υποστούν ζημιά εν πτήσει.

H Windborne Systems ανέφερε ότι έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 4.000 αποστολές μετεωρολογικών μπαλονιών, ενημερώνοντας κάθε φορά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). «Συνεργαζόμαστε στενά με την FAA επί του θέματος», δήλωσε η εταιρεία, συμπληρώνοντας ότι «έχει προβεί σε αλλαγές για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που αφιερώνεται μεταξύ 30.000 και 40.000 ποδών».

Ενημέρωσε επίσης ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει «δεδομένα πτήσεων σε πραγματικό χρόνο» προκειμένου να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά στο μέλλον, καθώς και ότι επανεξετάζει τα υλικά κατασκευής ώστε να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο ενδεχόμενης σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ